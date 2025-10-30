范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。

胡釋安（左起）與粿粿、胡祖薇、王子交好。（圖／翻攝自王子IG）

王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊友粿粿、胡釋安、胡祖薇有著好交情。4人去年底登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，王子事後發文寫下「我們聚在一起又想起當時運動會的熱血」，並稱胡釋安是「戰隊諸葛」、胡祖薇是「愛滑水的女子MVP」，對於粿粿的稱號則是「都沒做事都在做人的隊經」。

王子狂虧粿粿都在做人。（圖／翻攝自王子IG）

對此，兩人共同好友簡廷芮哭笑不得直呼「都在做人是怎樣啦」，王子則笑回「對啊，就蹦出個粿醬啊」，而粿醬正是粿粿與范姜彥豐2022年8月生下的愛女，不少網友痛批此話毫無邊界感。而據范姜彥豐所述，王子和粿粿3月底與簡廷芮、王品澔赴美國旅遊2週性情大變，外界推測兩人恐怕就是透過這趟旅行加深情愫。

