范姜彥豐中國節目演唱〈原來〉李榮浩頻頻點頭 公開好消息：拾起碎片、面對現實

男星范姜彥豐老婆粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）爆出出婚外情後，讓他的一舉一動也都備受注目。不僅身分背景被翻出，其實是高富帥，近日更有網友翻出7年前他在中國綜藝節目唱歌的影片，不僅外表帥氣，歌聲也備受稱讚。

在《這！就是歌唱·對唱季》第一季第二集節目中，范姜彥豐與女歌手劉妍懿一起對唱〈原來〉，兩人的舞台編排、互動，加上甜蜜的曲風，讓整個舞台充滿粉紅泡泡。台下導師李榮浩、鹿晗、羅志祥也都頻頻點頭、沉醉其中。實際上，范姜彥豐前陣子發布了第一首創作歌曲〈守護你的微笑〉，他寫道：「一直想為你寫一首歌，也想紀念自己成為爸爸的心境，心願總算是實現了，我的第一首創作因為是寫給你，特別有意義。」這首歌在好友嚴爵的幫助下完成，透過歌曲，他展現出為人父的喜悅。

范姜彥豐歌聲令人驚艷。翻攝優酷-APP搶先看YouTube

范姜彥豐於10月公開指控妻子粿粿外遇王子，並爆料粿粿從美國旅行返台後，態度大變，最終導致兩人婚姻破裂。即便婚姻官司尚未結束，他仍保持積極的人生態度，昨20日在社群分享好消息：考到的自由潛水A1證照，並寫道：「期許自己對於未知能不忘熱忱和初心，自律和善良都是一種選擇，true to myself，拾起碎片、面對現實，努力修補，然後把肉長回來。」

范姜彥豐分享好消息，考到A1證照。翻攝Instagram @zack_fanchiang



