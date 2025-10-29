范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料後28字致謝友人 再吐真實心境

男星范姜彥豐今（29）日上傳影片，公開指控妻子、前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌圈內好友、前棒棒堂成員王子（邱勝翊），消息震撼娛樂圈。（圖／翻攝IG／meigo.c、zack_fanchiang）

男星范姜彥豐今（29）日上傳影片，公開指控妻子、前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌圈內好友、前棒棒堂成員王子（邱勝翊），消息震撼娛樂圈。事件曝光後，范姜彥豐基本保持沉默，不過有網友截圖另一女星蔡瑞雪的安慰留言，表示「怎麼覺得這句話也有點含意」時，范姜彥豐二度發聲，以28字留言感謝蔡瑞雪的留言安慰。

今日，范姜彥豐在社群帳號發文，公開指控妻子粿粿與友人王子婚內出軌。事件曝光後引起轟動，劉書宏、黃沐妍、成語蕎、黃宏軒等藝人都發聲力挺范姜彥豐。與范姜彥豐因戲結緣的「北一女神」蔡瑞雪，也在留言中指出：「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公，很愛老婆很專情。聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」

由於蔡瑞雪去年底才證實分手富二代男友孫麥傑，因此留言引起網友討論。有網友特意截取這段安慰留言，表示「怎麼覺得這句話也有點含意」時，范姜彥豐則主動回應網友：「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪。」而這也是他在公開妻子外遇消息後，第二度公開發聲，引起關注。

