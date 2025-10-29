范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。

范姜彥豐控訴粿粿與王子不倫戀。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐今日中午發布百字血淚文、9分鐘影片控訴粿粿與王子不倫戀，演藝圈好友黃沐妍（小豬）、成語蕎、黃宏軒、鄭茵聲等人都留言力挺。與他因戲結緣的蔡瑞雪，則表示相識以來一直都知道他是很好的另一半，不僅疼愛老婆也相當專情，「聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」

粿粿（左）與王子（右）關係匪淺。（圖／翻攝自粿粿IG）

由於蔡瑞雪去年底才證實分手舊愛孫麥傑，此話一出再度掀起討論。范姜彥豐則回應網友「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪」，而這也是他繼開撕粿粿與王子後，二度公開發聲。

范姜彥豐感謝蔡瑞雪支持。（圖／翻攝自范姜彥豐Threads）

