范姜彥豐二度發聲！「黑底白字文」替家人求情
范姜彥豐昨(29日)發聲怒控老婆粿粿出軌，對象則是王子，他遭到愛妻及好友同時背叛，完全無法接受事實。事隔一天，范姜彥豐以黑底白字文再度發聲，內容則是幫家人求情。
范姜彥豐公開怒控老婆粿粿出軌的影片，強調手上掌握到確切的證據，不過為了想要顧全大局，加上擔憂粿粿和王子在媒體前的影響力，擔憂自己成為弱勢的一方，才會遲遲不敢對外發聲，直到歷經4個月的協商，兩人始終沒有誠意及悔意，不僅到現在還有往來，粿粿還會帶著家人去找王子，讓他決定放棄協商，也不願意再做任何退讓，才會決定將家醜公諸於世。
公開粿粿出軌王子一事後，雖然網友一面倒力挺范姜彥豐，不過仍有部分人士以他的「家人」大做文章，還出現許多暗示性的話語，過多的與論讓他終於忍無可忍，稍早在Instagram限動用「黑底白字文」發聲，內容寫下：「家人是無辜的…也請別開家人的玩笑了」，文末附上雙手合十的符號，希望外界不要做過多的揣測及質疑。
范姜彥豐除了不滿遭老婆及好友背叛，對於身邊人明明知道真相卻幫忙隱瞞，讓他感覺遭到利用，氣到怒斥：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」，可見對於彼此多年的友情感到相當失望。
