范姜彥豐今再發聲！ 「黑底白字」為她說話：是無辜的別開玩笑了
粿粿與范姜彥豐近期傳出婚變，范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線。事件延燒，范姜彥豐再為家人發聲，「家人是無辜的，也請別開家人玩笑了」。
范姜彥豐昨天透過影片和貼文，指控妻子粿粿在今年初和王子一行人到美國旅遊後回來態度就改變了，不但向自己要求更多個人的空間和時間，甚至每天早出晚歸，甚至天亮才回家，范姜彥豐更親口證實「看過太太和王子邱勝翊明確的出軌證據」。
對於范姜彥豐所述，粿粿則說，自己不想以情緒對抗情緒，「我會把完整事實清楚整理給大家，身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」。
被點名的王子也發出道歉聲明表示，這不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。
此事件仍不斷延燒，范姜彥豐今天稍早透過IG再發聲，以黑底白字寫，「家人是無辜的，也請別開家人玩笑了」。
