范姜彥豐傳找徵信社「求償3000萬」！協商內容一次看

中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，事後粿粿表示，有在與老公談離婚，但對方提出的金額超出負擔，所以協商破裂，此話一出，讓外界好奇男方求償的金額究竟是多少？對此，就有網友挖出知名徵信社執行長謝智博錄製Podcast的片段，提及一起涉及「3位知名藝人」的事件，稱男方「可求償到3000萬元」，雖然沒指名是誰，但多數人都猜測就是粿粿、范姜彥豐以及王子。





范姜彥豐（左2）指控粿粿（左1）與棒棒堂男孩成員王子（右）有不正當男女關係。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠prince_pstar）





謝智博日前登上丹妮婊姐Podcast節目，透露最近接到一起案子，3方都是知名演藝人員，男方本來透過剩餘財產分配跟侵害配偶權的訴訟，頂多只能分到5、60萬，或者80萬，「但經過我們的協商，有機會拿到3000萬」，強調兩人確定要離婚，「因為那個女生對老公毫無尊重可言」。他也揭露第三者身分線索，像是「9月要去中國拍片」、「要在中國開演唱會」、「長得很帥」、「形象很健康」，甚至提到關鍵人物「弟弟也是」。

知名徵信社執行長謝智博曾在Podcast節目上，提及一起涉及「3位知名藝人」的事件，多數人都猜測就是粿粿及范姜彥豐。（圖／翻攝自謝智博臉書）





當時節目曝光時，幾乎還沒有人猜當事人身分，但如今粿粿、范姜彥豐及王子的三角關係曝光後，不少網友一對比，發現王子在8月底確實有到中國廣州開唱，且上述線索也全符合，加上謝智博特別提到「弟弟也是」，幾乎可以確定就是這起案件，猜測可能是范姜彥豐找上徵信社，手邊才會握有關鍵證據。

網友一對比，發現王子在8月底確實有到中國開唱，且上述線索也全符合。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）





不過，謝智博也透露，在這起案件當中，老公賺得比老婆少，如果直接開戰，擔心可能會被說死要錢，「最害怕的是談判過程被對方做文章、拿來攻擊演藝生涯，如果我今天可以深入去把一切責任攬在身上，讓當事人置外，讓對方知道有不可逾越的風險跟高牆，自然而然有可能把金額拉到當事人談不到的高度」。

原文出處：范姜彥豐傳找徵信社搜證「可求償3000萬」！協商內容一次看：女方對老公毫無尊重

