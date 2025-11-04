范姜彥豐傳握「粿王戀」大尺度照 徵信社：盼雙方能善解

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻近日傳出變故。范姜彥豐指控粿粿在婚內與王子出軌，並表示他已透過徵信社獲得證據，據稱包括與王子的大尺度合照。粿粿則在一段17分鐘的影片中承認出軌，並反控范姜彥豐在找徵信社洽談離婚事宜。對此，報導中有關范姜彥豐的徵信社也發聲了。

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻近日傳出變故。（圖／翻攝自IG）

根據《三立新聞網》報導，徵信社社長謝智博對報導做出了回應，表示「據悉，應無上開情事，企盼雙方都能獲得善解」。此外，王子的經紀公司目前尚未對此事件發表意見，但先前已宣布王子將暫時停止演藝工作。

廣告 廣告

這場婚變事件引起了網友的廣泛關注，許多人對范姜彥豐的瘦身狀況表示擔憂，並對兩人的關係發展感到不解。隨著事件的發展，各方的聲明和反應持續受到關注。

延伸閱讀

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包？傳同居3個月 吃定范姜不敢爆料

范姜彥豐風波後首露面！暴瘦11公斤直播喝「粿王飲料」

粿粿「哥哥」頻發文力挺！身份竟是男團「太極」成員韓秉融