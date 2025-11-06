范姜彥豐傳握「粿粿王子出軌鐵證」 徵信社籲外界勿見獵心喜：沒有裸照
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
藝人范姜彥豐日前發影片指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引發社會譁然，風波持續延燒，近期更傳出范姜握有的關鍵證據為兩人的「裸體相擁照」。范姜彥豐所聘的立達徵信社今（6）日對此做出回應。
證據傳言讓外界議論紛紛，更有網友在社群平台Threads點名立達徵信社執行長謝智博加碼爆料，謝智博今天回應網友，留言澄清：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」盼外界不應以訛傳訛。
另外對於網友鼓吹「私刑正義」懲罰粿粿、王子兩人的言行，謝智博也發文表示：「三方都是很好的人，請勿繼續撕裂。」呼籲外界能停止進一步攻擊，以免造成更多傷害。
