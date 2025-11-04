范姜彥豐傳握「裸體相擁鐵證」粿粿分居搬進王子家失聯3個月

范姜彥豐傳出握有粿粿及王子裸體相擁的鐵證。（圖／大立美提供、衛視中文台）

范姜彥豐指控前妻子粿粿外遇，對象是好友王子，粿粿則是發聲反控這段婚姻重擔都是自己一肩扛起，兩人關係等同徹底撕破臉，當時范姜彥豐在聲明中，提及手中握有粿粿出軌的確切證據，如今傳出是他跟王子裸體相擁的照片，更爆出粿粿在分居後，直接住進王子家，避不見面3個月，導致范姜彥豐不堪遭戴綠帽，才會直接開撕。

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐會公開指控粿粿出軌，主要是發現她跟王子不倫的證據，包括文字訊息、影片等，不過最讓他感到痛心的鐵證，莫過於是粿粿跟王子裸體相擁的照片，不堪被老婆和好友同時背叛的他，才會決定公開粿粿婚內出軌的種種細節。

粿粿傳分居後住進王子的豪宅。（圖／中天綜合台提供）

報導提及知情人士透露粿粿和王子三月中從美國回來後，由於態度跟出發前判若兩人，讓范姜彥豐決定找徵信社幫忙，沒想到竟追查出可以讓兩人一刀斃命的證據，雖然可以直接提出離婚訴訟，不過范姜彥豐不願意剝奪粿粿身為母親的權利，決定改用協商方式，希望整起事件可以圓滿落幕。

沒想到粿粿不僅沒有反省之意，還會刻意挑釁，在兩人協商過程中，不但和王子公開放閃之外，甚至還搬入王子居住的豪宅中，長達3個月的時間避不見面，質疑是看準范姜彥豐沒有媒體資源，不敢對外爆料，行徑才會如囂張。

