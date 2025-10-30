范姜彥豐傳求償1200萬！粿粿沒錢賠「王子也不幫付」

娛樂中心／周孟漢報導



中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，原先傳出范姜彥豐透過徵信社向粿粿求償3000萬元，如今更是爆出2人正在打離婚官司，男方手上握有女方出軌鐵證，求償1200萬元，贍養費另計，但女方只願意付500萬元，導致協商破裂，至於另一位男主角「王子」，則疑似「沒有要幫粿粿出錢」。





范姜彥豐傳求償1200萬封口費！粿粿沒錢賠「王子也不幫付」金額談不攏鬧上法院

范姜彥豐（右）29日出面指控粿粿（左）婚內出軌。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang）

廣告 廣告





粿粿在昨（29）日被爆料出軌後，火速發表聲明，宣布與范姜彥豐婚姻破裂，強調「我一直盡力以理性與誠意溝通」，並透露男方提出的離婚金額超出負擔，導致雙方協商失敗。不過金額究竟是多少，導致粿粿無法負擔？根據《NOWNEWS今日新聞》報導，范姜彥豐向粿粿求償1200萬元，贍養費另計，但女方只願意賠償500萬元，2人目前也正在打離婚官司。

范姜彥豐傳求償1200萬封口費！粿粿沒錢賠「王子也不幫付」金額談不攏鬧上法院

王子聲明並未提及賠償金，不免讓人猜想他沒有要幫粿粿出錢。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）





至於整起事件的另一位男主角「王子」，則在粿粿發出聲明後，隨即出面致歉，坦言在得知女方協議離婚的過程中 ，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式」，雖然文章充滿歉意，但完全沒提到賠償金的問題，不免讓人猜想他沒有要幫粿粿出錢。針對這起三角關係，粿粿經紀公司好看娛樂副總王貞妮則表示，現在沒辦法多做回應，並強調會在詢問粿粿，坦言自己對整起事件的細節並不清楚。

范姜彥豐傳求償1200萬封口費！粿粿沒錢賠「王子也不幫付」金額談不攏鬧上法院

知名徵信社執行長謝智博曾提及一起涉及「3位知名藝人」的事件，多數人都猜測就是粿粿、范姜彥豐及王子。（圖／翻攝自謝智博臉書）





值得一提的是，早在9月份、知名徵信社執行長謝智博上Podcast節目時，就曾提及一起涉及「3位知名藝人」的事件，稱男方「可求償到3000萬元」，雖然沒指名是誰，但種種線索讓多數人都猜測就是粿粿、范姜彥豐以及王子，但消息出爐後，知名律師李怡貞則出面反駁，強調「不是徵信社餅畫太大就是訊息有落差，這種數字應該是夢裡會有」；至於真實的求償金額為何？恐怕只有當事人才知道。

范姜彥豐傳求償1200萬封口費！粿粿沒錢賠「王子也不幫付」金額談不攏鬧上法院

李怡貞律師強調「這種數字應該是夢裡會有」。（圖／翻攝自臉書粉專《女人大律師李怡貞》）





原文出處：范姜彥豐傳討1200萬封口費！粿粿沒錢賠「王子也不幫付」金額談不攏始末全揭曉

更多民視新聞報導

范姜彥豐傳找徵信社「求償3000萬」！協商內容一次看

粿粿聲明藏「1矛盾點」被她抓包！全場狂讚：邏輯王

王子又爆代言黑歷史！廠商忍7年全說了：沒職業道德

