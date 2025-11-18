范姜彥豐公審王子「恐構成誹謗罪」？律師曝法院真實判決：誹謗成立

娛樂中心／黃韻璇報導

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊），就有不少網友擔心范姜彥豐公審第三者是否會構成誹謗罪，就有律師分析點頭稱「會構成誹謗罪」，不過遭網友砲轟，對此，巴毛律師透露過去的確有這樣的案例。

巴毛律師19日凌晨在臉書發文分享「法律鬼故事」，提到前陣子粿粿、王子事件，有律師在Threads上面斬釘截鐵地說，「范姜把粿粿跟小王出軌的事情講出來有，會構成誹謗罪」，然而此言一出下面留言殺聲震天，許多網友開罵「律師執照雞腿換的，講的是事實怎麼可能構成誹謗」。

然而巴毛律師就分享，其實刑法的誹謗罪完整的規定是，「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」。巴毛律師直言，第三項可以看得出來前面講的是可以證明為真實不罰，但如果涉及私德又跟公共利益無關的就還是要罰。

巴毛律師透露，之前讀誹謗罪的時候有看過一個案例，某網美被爆料以前是酒店妹，網美一怒告上法院，結果法院判決認為被告有罪構成誹謗，但是判決理由寫說「某網美雖確曾當過酒店小姐，但這涉及私德又跟公共利益無關」，所以還是要罰，誹謗成立了、當酒店妹也法院認證了，巴毛律師直言「所以就是一個殺人100自損3000的故事」。

