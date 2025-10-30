范姜彥豐公審粿粿不划算？律師曝「誹謗罪」風險：給自己找麻煩

王子、粿粿爆出不倫戀，遭到范姜彥豐出面指控。（圖／蘇蔓攝；陳俊吉攝；石智中攝）

前中信兄弟啦啦隊員粿粿（江瑋琳）近日遭老公范姜彥豐公開指控，出軌男星「王子」邱勝翊，消息曝光後引發熱議。有網友擔心范姜彥豐「公審小三會不會構成誹謗罪」，對此，網紅律師「雷丘」朱立偉今（30）日說明相關法規，直言這跟對方是不是公眾人物、是哪種性質的公眾人物有關，「所以我通常都會勸正宮，這是一個『法律風險』，勸她不要『節外生枝』、『給自己找麻煩』」。

雷丘律師在臉書粉專發文表示，刑法第310條第1、2項規定了誹謗罪，不過刑法第310條第3項本文提到，「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰」，成為誹謗罪的例外狀況，依照憲法法庭釋字509號的見解，「講事實不構成誹謗罪」條件寬鬆，甚至不需要證明「我說的是真實的」，只要能證明「我為什麼有相當理由確信這是真實的」就不罰，加上112年憲判字第8號的意旨補充，只要當事人證明已盡合理查證義務，法院就會判定不構成誹謗罪。

雷丘律師指出，不過刑法第310條第3項有但書，「但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」，若事實只關於私德、無關公共利益，還是會構成誹謗罪，但根據刑法第311條第3款「以善意發表言論，而有左列情形之一者，不罰：三、對於可受公評之事，而為適當之評論者」，法院通常認為，被爆的對象如果是政治人物，就算是私德也算是可受公評之事，其他的公眾人物則不一定，「搞了一個原則，又來個例外、例外的例外、例外的例外的例外」。

雷丘律師直言，誹謗罪的判斷不像數學公式簡單，公審小三雖然是私德，但不一定是「可受公評之事」，所以自己通常都會勸正宮，公審會有「法律風險」，規勸正宮不要節外生枝；雷丘律師分享實際案例，他之前有正宮當事人選擇公審、被告了，最後和侵害配偶權一起和解掉，雖然沒有被法院認證「誹謗罪」，但也幫自己新增了一個案子。

