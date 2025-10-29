范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？

娛樂中心／黃韻璇報導

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。

范姜彥豐開頭直接標記了粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」范姜彥豐在影片中提到，粿粿自3、4月份和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人到美國旅遊回來後，就變得和以往不同，不僅三天兩頭都跟同一群人出去，甚至每天早出晚歸，到後來連去向都不會報備。

當范姜彥豐下定決心和粿粿攤牌，希望對方給予一個合理的解釋時，粿粿卻一再否認，兩人的協商也就此破裂，這時他才決定將事實公諸於眾。粿粿也針對指控做出回應，表示「說了許多與事實不符的內容」、「我會把完整事實清楚整理給大家」。

針對范姜彥豐發文公審，律師賴承恩就直言，「簡單說就是一個玉石俱焚的策略，公審在法律上是討不到任何好處的。可能會被告妨害名譽、被法院認為是非善意父母等等的。粿王也更不可能為了要保密，需要再對范姜做出任何讓步」。

不過賴承恩律師也好奇，范姜彥豐也說雙方早就已經協商4個月了，粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件，直言「我蠻好奇到底范姜提出的條件有多不能讓粿王接受」。

