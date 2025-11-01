范姜彥豐再標註粿王！公開「出軌時間軸」痛批慣性說謊

范姜彥豐今（1日）再度反擊粿粿。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）





女星粿粿（江瑋琳）近日遭老公范姜彥豐公開指控與王子婚內出軌，今（1日）粿粿發布長達17分鐘的影片反擊，反控對方只想要錢，還開價1600萬作為離婚條件，要求她支付該金額換取簽字離婚，對此，范姜彥豐晚間再度反擊標註粿粿與王子帳號，要對方「留點口德」。

范姜彥豐稍早在IG針對粿粿聲明影片發佈黑底白字文表示：「17分鐘的聲明中，鋪天蓋地的謊言和誇飾，以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外。」痛批對方不僅慣性說謊，還一昧掩蓋事情真相，模糊「婚姻出軌」的焦點。

范姜彥豐公開女方出軌時間軸。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜更列出女方出軌時間軸，指出粿粿在美國行回來後，就首次提出離婚後，他才尋求婚姻諮商，之後粿粿又表示若要挽留婚姻讓關係持續，就必須簽訂婚前協議，但他發現對方的出軌證據，才心死停止挽留後開始協商離婚，「並非妳說的是協商離婚後，才跟邱勝翊先生毀了我們這個家」。

范姜彥豐強調，「夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的」，希望藉此聲明好言相勸對方留點口德，此外，關於粿粿在聲明影片中提及「生產費費用都是自己處理的」部分，范姜彥豐也表示，該費用最後由保險全額支付，自己也盡力帶太太購買用品，希望儘自己所能慰勞她生產的辛苦。



