范姜彥豐再開戰！控粿粿17分鐘聲明「用謊言誤導」 怒嗆：留點口德吧

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。針對粿粿稍早發出的17分鐘影片聲明，范姜今（1）日傍晚再度開腔反擊，痛批對方「鋪天蓋地的謊言與誇飾」，指控粿粿惡意扭曲事實、誤導出軌時間線。

范姜在聲明中寫下：「鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外。」他強調，婚姻三年以來，從未否認彼此的努力，因此先前在《10月29日聲明》中，才未提及夫妻私怨，「畢竟如果一方只是一昧用謊言和誇飾來掩蓋事件真相，最後只會模糊『婚姻出軌』的焦點。」

他也特別提到，懷孕與生產期間他全額負擔醫療支出，甚至在保險理賠後仍購買精品包、單眼相機與電腦慰勞妻子辛勞，但如今卻被形容成一句「生產費用都是自己處理的」，讓他感嘆「真的無奈」。

范姜進一步反駁粿粿的時間線說法，直言：「請勿誤導出軌的時間線。美國回來後，是妳先提離婚，我找婚姻諮商；妳說若要挽回婚姻就得簽婚前協議，後來我發現妳出軌證據，心死後才開始協商。」他強調，「並非妳說的『協商離婚後才與邱勝翊發生關係』」。范姜語氣強烈寫下：「趁著家人午睡，看完17分鐘的回應，基本上如所料，惡意抹黑、避重就輕……夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的。留點口德吧。」

