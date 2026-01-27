范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎

娛樂中心／綜合報導

王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。

范姜彥豐（左起）與粿粿3年婚姻，慘遭王子介入。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

王子同門歌手金泰佑昨（26）日晚間在社群平台分享公司尾牙畫面，除了老闆Summer（林有慧）與蕭敬騰台上互動片段，也環繞拍攝坐在台下的藝人及工作人員。其中，王子身穿白色帽T、外搭黑色外套，座位緊鄰弟弟邱宇辰（毛弟），畫面雖一閃而過，卻也是他陷入不倫爭議後，首度出現在大眾視野的場合。

王子「粿王風波」後首度公開露面，現身公司尾牙。（圖／翻攝自IG）

畫面曝光後迅速掀起熱議，范姜彥豐一句「還要臉嗎」更引發網友兩極反應。有網友附和狠酸「如果要臉，當初就不會那麼不要臉了」、「至少他這次是光明正大的吃，不是偷吃了」，但也有人認為言論過於激烈，緩頰「他吃不吃尾牙已經不涉略在當小王的範圍內了，所以請你冷靜且理性思考你的言論」、「他去不去吃飯跟你無關，不要什麼都管」。

