范姜彥豐再開砲！還有婚內出軌藝人未爆彈 網一面倒全猜是他們

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐（右）爆料妻子粿粿（左）出軌「王子」邱勝翊。（圖／翻攝自粿粿臉書）

范姜彥豐與網紅粿粿婚變風波持續延燒，日前他在Instagram限動便利貼上寫下「說謊姊妹組」五個字，立刻引起外界熱議與無限猜想。由於近期圍繞粿粿與王子（邱勝翊）的婚外情風波仍未平息，不少網友認為范姜這句話似乎暗有所指，懷疑與「粿粿」及其閨密圈有關。

王子（左起）與粿粿爆出不倫戀，現在同遊美國的簡廷芮、王品澔也遭疑關係匪淺。（圖／翻攝自粿粿IG）

事件爆發後，不少粉絲留言關心：「看得出他真的受傷了」、「希望他能好好走出來」。也有不少網友開始猜測「說謊姊妹組」指的是誰，巧合的是，簡廷芮日前也因被週刊爆料與男星王品澔曖昧而登上版面，雖然她已出面澄清、否認婚內出軌，但風波仍不斷發酵。

據週刊報導，簡廷芮與王品澔疑似有曖昧訊息往來，不過她的老公賴冠儒選擇力挺發聲，強調「兩人一直都很好」，面對接連被影射、點名，簡廷芮昨晚再度發文表示：「從一開始沒有根據的暗喻，到現在指名道姓的抹黑，對我的生活、家庭和工作都造成極大影響。」並強調會全力保護家人。

另一方面，范姜彥豐近來也被民眾目擊「暴瘦現身」台北信義區某螺螄粉餐廳，孤身用餐模樣引人心疼。粉絲紛紛湧入留言打氣：「加油！別被負面情緒打倒」、「希望他早日恢復笑容」。

