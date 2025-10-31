范姜彥豐出生「醫師世家」！背景對比王子邱勝翊 網友不解：輸在哪？

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

藝人范姜彥豐29日指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，但粿粿否認外遇一事，邱勝翊卻親口承認「超過了朋友間應有的界線」，事件在網上持續延燒，網友也起底范姜彥豐「醫生世家」背景比對邱勝翊，直呼范姜彥豐到底輸在哪？

網友起底范姜彥豐「醫生世家」背景比對邱勝翊，直呼范姜彥豐到底輸在哪？（圖／翻攝IG＠prince_pstar、zack_fanchiang）

33歲的范姜彥豐是台日混血，身高186公分，畢業於臺北醫學大學牙體技術學系，父親是醫師、母親是日本選美皇后，2個弟弟皆為牙醫。反觀邱勝翊，身高178公分，畢業於東南科技大學觀光系，被迫幫忙償還父親債務，面對差異如此明顯的背景，許多網友留言「范姜彥豐才是王子吧」？

廣告 廣告

范姜彥豐出生於醫牙世家，卻選擇踏入演藝圈，他曾拿下男模亞軍，因此被網友封為「台日混血男神」，同時長期活躍於廣告與時尚圈。

范姜彥豐曾分享追求粿粿的過程，坦言在活動上對她一見鍾情，後來偶然滑到IG帳號默默關注1年，最終藉生日為由傳訊祝福開啟話題。2人從網路互動開始交往，戀愛2年多後在2022年6月結婚登記，如今婚變風波爆發，這段曾被視為「模特與啦啦隊的甜蜜愛情」，如今成為網友口中「最諷刺回憶」。

更多FTNN新聞網報導

粿粿、王子美國行公然調情！晏柔中「1表情」露餡 網笑：看破不說破

曾說粿粿一臉無害！范姜彥豐昔寵溺喊「怎麼騙我都信」 網嘆：人不可貌相

簡廷芮衰捲粿粿出軌王子事件！沉默2天首度發3點聲明 撇清「不支持任何不當行為」

