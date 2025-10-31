范姜彥豐出生「醫師世家」！背景對比王子邱勝翊 網友不解：輸在哪？
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
藝人范姜彥豐29日指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，但粿粿否認外遇一事，邱勝翊卻親口承認「超過了朋友間應有的界線」，事件在網上持續延燒，網友也起底范姜彥豐「醫生世家」背景比對邱勝翊，直呼范姜彥豐到底輸在哪？
33歲的范姜彥豐是台日混血，身高186公分，畢業於臺北醫學大學牙體技術學系，父親是醫師、母親是日本選美皇后，2個弟弟皆為牙醫。反觀邱勝翊，身高178公分，畢業於東南科技大學觀光系，被迫幫忙償還父親債務，面對差異如此明顯的背景，許多網友留言「范姜彥豐才是王子吧」？
范姜彥豐出生於醫牙世家，卻選擇踏入演藝圈，他曾拿下男模亞軍，因此被網友封為「台日混血男神」，同時長期活躍於廣告與時尚圈。
范姜彥豐曾分享追求粿粿的過程，坦言在活動上對她一見鍾情，後來偶然滑到IG帳號默默關注1年，最終藉生日為由傳訊祝福開啟話題。2人從網路互動開始交往，戀愛2年多後在2022年6月結婚登記，如今婚變風波爆發，這段曾被視為「模特與啦啦隊的甜蜜愛情」，如今成為網友口中「最諷刺回憶」。
儘管官方將「范姜」列為複姓，有部分學者認為更精確的說法應為「雙姓」，因其為「范」與「姜」兩姓結合而來。根據國家文化資產網記載，清康熙年間，來自廣東的范集景病逝後,其遺孀雷氏改嫁姜同英，並攜子隨夫生活。范集景之子范文質為感念繼父教養之恩，將「姜」字加於原姓
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），王子也承認這段不倫戀，昨（29）日發布道歉聲明說，「想和大家說明並致歉，對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意」，事件引發熱議。對此，律師黃韋儒在Threads中發布貼文，建議千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約。
娛樂中心／綜合報導前啦啦隊Passion Sisters成員粿粿（江瑋琳）遭結婚3年的老公范姜彥豐，爆出她與男星王子邱勝翊「婚內出軌」，對此王子直接承認「超過了朋友間應有的界線」，粿粿則強調自己有誠意談離婚條件，指出男方開出條件自己無法負擔，沒想到就有週刊爆料粿粿已經住進王子家，徵信社則掌握「關鍵鐵證」，讓協商中的范姜彥豐果斷放棄，不少網友都好奇背後真相，對此徵信社也給出58字回應曝光目前最新進展了。
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線。昨有媒體爆料指出兩人正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。對此賴瑩真律師則指出范姜彥豐若要拿贍養費，恐怕有困難。
日前一名自稱「熱愛台灣的年長女性」的日本網友在Threads發文，表示「我夏天去了台灣，玩得超開心！我去過很多國家，但台灣是最棒的！我想再去一次，好好逛逛街」，並曬出滿地「台灣戰利品」的照片。照片中可見，除了一些紀念品、伴手禮外，還有台灣的零食，包括牛軋糖、鳳梨
男星范姜彥豐昨（29日）親上火線，透過影片控訴妻子粿粿婚內出軌，對象竟是昔日「棒棒堂」出身的藝人王子邱勝翊。他在影片中指出，掌握明確出軌證據後才決定揭發真相，震撼演藝圈。消息曝光後，王子隨即發文公開道歉，但風波並未平息，反而引爆兩岸網友怒火，甚至抵制他11月的上海演唱會。
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，週刊甚至爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商，風波愈演愈烈。如今網友翻出國師唐綺陽先前曾預言獅子座7、8月後人際關係進入洗牌階段，適合以學習心態面對新朋友與新環境。而粿粿跟范姜彥豐兩人都是獅子座，讓網友紛紛驚嚇表示國師也太準。
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。如今有媒體爆料指出兩人正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。
「醫師，我最近常常覺得私密處癢癢的，是不是內褲的問題？」這是女性經常求診的問題。很多女性都有這樣的困擾，但解決方法可能比你想像的簡單，其實就是讓私密處多一點「呼吸」的機會。 私密處也需自由呼吸 不需24小時「保護」 婦產專科張至婷醫師表示，人體的私密部位是一個非常精密的自我調節系統，有自己的免疫機制和保護屏障，其實不需要24小時都被包得密不透風。張至婷醫師解釋，很多人以為穿內褲是基本衛生觀念，但從醫學角度來看，過度保護反而可能造成問題；特別是當內褲材質不透氣，或是含有香料、化學清潔劑殘留時，更容易引發過敏或刺激反應。所以從單純醫學角度來說，真的沒有非穿內褲不可的理由。張至婷醫師在臨床上也發現，許多反覆感染的患者在調整內著習慣後，症狀都獲得明顯改善。在《婦產科學》期刊研究顯示，穿非純棉內褲的女性陰道炎發生率明顯較高，而高達75%的女性一生中都曾為陰道炎所苦；對男性而言，哈佛大學研究發現穿緊身內褲的男性精子數量比穿寬鬆四角褲的少了25%，顯示適當溫度調節對生殖健康也有影響。 掌握不穿內褲時機 讓私密處透氣又健康 那什麼時候可以不穿內褲呢？張至婷醫師建議，先從睡覺時間開始是最理想的時機，因夜
男星范姜彥豐昨日（10/29）突以一支長達9分鐘的影片，指控妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翔，並表示「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」。如今據《三立新聞》報導，有消息人士指出范姜彥豐本來打算在17日金鐘獎當天進行毀滅式爆料，不過因粿粿私下溝通才打消念頭。
前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）遭控和藝人「王子」邱勝翊外遇，丈夫范姜彥豐透露夫妻情是從美國行回來後出現轉變，沒想到網紅「天后闆妹」又爆料「那群好友還有一對沒有被爆」，瞬間引起網友熱議。范姜彥豐指控
秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。
你有沒有曾經過吃了一個正餐或點心後，感覺不是很鹹，但吃完之後口渴更、重頭腦昏沉沉想睡覺、鞋子變緊了、拼命跑廁所⋯小心你可能在不知不覺中踩中高鈉地雷，導致身體進入高滲透壓高血鈉狀態。《優活健康網》特摘此篇，由業診所腎臟科醫師洪永祥分享「7大隱藏版高鈉食物」，幫助民眾避開高鈉地雷。
娛樂中心／李明融報導男星范姜彥豐昨天（29日）上傳影片，發出毀滅式爆料粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），且手上握有兩人出軌的鐵證，引發各界熱烈討論，後續更傳出范姜在離婚協商時向粿粿索賠3000萬元，粿粿當天稍晚做出回應，指出「對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔」，李怡貞律師發表自己的觀點，她認為基於「2現實面」金額過大偏離一般認知，若男方真的想拿到外傳的3000萬這數字恐怕只有夢裡才會有。
律師李怡貞在臉書發文表示，王子在事件中的行為令人詬病，「明明知道對方有夫之婦，一邊與人老公稱兄道弟，一邊與別人老婆各種越界。」她批評王子利用「工作」作為掩護，一切親密互動與過度玩笑都能合理化自己行為，「在談公事，實際上一直以公事維繫自以為是不軌關係。」李