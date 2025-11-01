范姜彥豐協商「無粿」喊告！律師跟發聲：信心來自於證據

粿粿於10月29日遭到丈夫范姜彥豐指控，與王子發生婚外情。（圖／翻攝自IG@meigo.c）

粿粿（江瑋琳）於10月29日遭到丈夫范姜彥豐指控，與王子（邱勝翊）發生婚外情，引發各界議論紛紛。范姜彥豐也於昨（31）日透過律師事務所發布聲明，反擊王子「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的說法自相矛盾，不容淡化事實，也表示自己先前所言皆有證據支持。對此，范姜彥豐的律師蔡鈞如也在今（1）日凌晨發聲，並強調「以後都留給證據說話就好了」。

蔡鈞如在Threads上發文表示，過去數月雙方嘗試透過協商解決爭議，但最終未能達成共識。蔡鈞如指出，范姜彥豐在事件曝光前，曾因陪同家人與保母一同去看診都會被誤會，為了釐清真相，對家人與社會交代，他選擇在無經紀公司協助的情況下，親自錄製影片，說明整起事件的來龍去脈。

針對范姜彥豐的律師聲明，蔡鈞如也出面解釋，這除了是他作為人父的心聲外，也是他看到王子的回應後，感到明顯矛盾的發聲。蔡鈞如表示「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話、不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了」。

對此，蔡鈞如也提醒，公眾人物的言行對公眾來說，易起示範作用，行為是可受公評的，因此需謹言慎行。蔡鈞如也強調，「享受鎂光燈的人記得自己肩負的社會責任，不要怕人設翻車，你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車」。

