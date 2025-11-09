范姜彥豐喝粿王飲料…陶晶瑩搖頭「形象扣分」！天后闆妹回應了

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），日前暴瘦11公斤現身「天后闆妹」直播，試飲手搖飲品牌拾汣茶屋推出的「小王秘蜜粿果綠」直呼好喝，陶晶瑩（陶子）卻認為此舉恐怕有消費自己婚姻之嫌，對於形象非常扣分。對此，天后闆妹親上火線回應，坦承「那杯飲料是我給的，我承認」。

天后闆妹（左）力挺范姜彥豐（右）。（圖／天后闆妹提供）

范姜彥豐慘遭老婆、好友背叛，天后闆妹不捨他遭逢婚變，邀請他登上直播並擔任自家洗髮精品牌年度代言人，給予工作機會期盼早日走出低潮。豈料，范姜彥豐在直播中飲用諷刺粿粿與王子的飲料，被陶晶瑩認為恐怕造成反效果：「很多人會覺得他在消費自己的婚姻、消費老婆，甚至把傷痛變成娛樂效果，這對他形象來說非常扣分。」

粿粿（左）與王子（右）不倫戀掀起風波。（圖／翻攝自粿粿IG）

網路上也掀起兩派論戰，天后闆妹第一時間反問：「無所謂、沒必要，更不至於，最高端幽默不就是自嘲？」今（9）日她坦言飲料為自己提供，並稱范姜彥豐開播前就知情這個橋段，「事前是知道的，范也很可愛一直問大家好喝嗎」，但也理解外界有不一樣的觀點，霸氣力挺對方。

