范姜彥豐喝「粿王飲料」！真實反應曝光 網酸「難看、沒氣度」闆妹反擊了

范姜彥豐上天后闆妹的直播，期間被請喝「小王秘蜜粿果綠」，引發社群熱議。（翻攝自天后闆妹臉書直播）

男星范姜彥豐爆料老婆粿粿和棒棒堂成員「王子」邱勝翊搞婚外情，震撼娛樂圈，網紅手搖飲料店「拾汣茶屋」隨即跟風推出「小王秘蜜粿果綠」狠狠嘲諷。電商網紅「天后闆妹」日前邀請范姜彥豐上直播，期間突然拿出這杯「粿王飲料」給當事人品嘗，范姜喝了意外地說「好喝耶」，闆妹則要他「別喝太多」。

闆妹曝交情 送范姜洗髮精「洗掉髒東西」

「天后闆妹」日前在社群發文透露粿粿、王子外遇的「美國旅行團」還有另一對沒有被爆出來，但沒有點名到底是誰，引發揣測。昨（3日）晚間闆妹進一步直接邀請范姜彥豐上她的「雙11直播」，透露2人已經認識一段時間，還說他們本來就有要談合作，不是因為這次事件才蹭熱度，范姜也說感謝闆妹最近這段期間的支持。

范姜彥豐說，他從76公斤暴瘦到65公斤，感嘆過去這段時間他有苦難言，覺得自己已經要失去愛人的能力，之前他一直無法針對夫妻的問題給大家交代，甚至還被懷疑是出軌的一方，對於這些誤會和抹黑他必須證明自己的清白，才能好好重新振作起來。闆妹還送上洗髮精，要他當年度代言人，象徵他「洗掉髒東西」，洗掉那些不好的事情，迎接更好的未來。

范姜喝「粿王飲料」說讚！ 兩派意見網戰翻

緊接著闆妹拿出「小王秘蜜粿果綠」要讓范姜試喝，范姜坦言他有看到這款飲料，他自己也很好奇。他接過吸了一口後意外地說：「還滿好喝的耶！」闆妹也大笑，隨後把飲料拿走，意有所指地跟他說「喝一口就好，不要喝太多」，范姜也笑笑連答好。

范姜在直播中「小王秘蜜粿果綠」，意外說好喝，引發論戰。（翻攝自天后闆妹臉書直播）

這段互動在社群掀起熱議，有人認為這個飲料取名有厭女、醜化女方的意味，批范姜公開喝這杯「沒格局」「沒氣度」，甚至說他故意消費粿粿和王子，指他沒有為孩子著想，也有人指闆妹故意用這招蹭流量、開女性玩笑，直言「真難看」；而另一派網友則認為，范姜受邀去直播，只是很誠實地說出他喝飲料的感受，何錯之有？力挺范姜的做法沒有不妥，只是在自嘲，直指真正有問題的是出軌的粿粿和王子，各派意見在社群上戰成一團。

對於范姜公開直播喝「小王秘蜜粿果綠」，Threads上網友毫不留情開轟。（翻攝自Threads）

對於相關批評，闆妹發文反擊表示：「無所謂、沒必要、更不至於，最高端幽默不就是自嘲？」她強調，別人要厭男、厭女都跟她沒有關係，反嗆酸民應該去從政，到立法院為人民和流浪動物發聲請願。闆妹今（4日）下午更秀出一張訂單截圖，顯示她訂了61杯「小王秘蜜粿果綠」，她寫道：「你們這麼喜歡吵，所以我決定再請全公司喝一杯小王秘蜜粿果綠」，甚至有網友提議可以找范姜彥豐當一日店長，闆妹也笑著答應表示「安排」。

邀范姜喝「粿王飲料」挨批，闆妹反擊加訂61杯飲料請同仁喝。（翻攝自天后闆妹Threads）

