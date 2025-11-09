范姜彥豐喝「粿王飲」惹議？天后闆妹親回：我準備的！

娛樂中心／李筱舲報導



藝人范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒。近日，范姜彥豐於晚間現身知名網紅「天后闆妹」的雙11直播活動中，直播中，范姜彥豐喝了一杯名為「小王秘蜜粿果綠」的手搖飲，他喝了一口後笑說：「還滿好喝的耶！」。這段畫面曝光後掀起網友論戰。知名主持人陶晶瑩公開表示，此舉恐被誤解為「炒作傷痛」或「將私人情感變成娛樂效果」。對此，天后闆妹也針對事件做出最新回應。





范姜彥豐飲「小王秘蜜粿果綠」惹爭議 天后闆妹霸氣力挺回應：我準備的！

范姜彥豐近日登天后闆妹直播，喝下「小王秘蜜粿果綠」飲品，稱：「還滿好喝的耶！」，此舉掀起網論戰。（圖／翻攝自臉書粉專《天后闆妹》）

藝人范姜彥豐，於上月公開指出妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）有「婚內越界」行為，引發婚變風波。近期他登上「天后闆妹」的直播節目，並受邀擔任自家洗髮精品牌年度代言人，這也是他在婚變後首次公開露面。不料，直播中范姜彥豐喝下手搖飲品牌推出的「小王秘蜜粿果綠」（以「王子」與「粿粿」來命名，帶有諷刺意味）。他喝了一口後說：「還滿好喝的耶」，天后闆妹則笑著回應：「喝一口就好、不要喝太多」。

天后闆妹宣布范姜彥豐擔任自家洗髮精品牌年度代言人，霸氣力挺對方。（圖／翻攝自臉書粉專《天后闆妹》）

這段畫面曝光後隨即引發熱議，部分網友質疑范姜彥豐是在消費自己的婚姻，把出軌議題變成娛樂效果。主持人陶晶瑩認為，這樣的舉動可能會讓他的形象受損。對於相關批評，天后闆妹發文回應：「無所謂、沒必要、更不至於，最高端的幽默不就是自嘲？」她今（9）日也坦言，飲料是由自己準備的，范姜彥豐在開播前已知情這個橋段，她理解外界會有不同觀點，也呼籲網路輿論「可稍微放軟」，強調「婚姻中只有當事人最了解全貌」，希望外界不要過度攻擊。

