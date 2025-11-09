范姜彥豐婚變上直播喝「粿王飲料」 陶晶瑩分析：形象扣分
藝人「粿粿」江瑋琳先前遭范姜彥豐指控婚內出軌「王子」邱勝翊，引發軒然大波。范姜彥豐3日現身網紅「天后闆妹」的直播，並飲用了諷刺粿粿與王子的話題飲品「小王秘蜜粿果綠」，表示「蠻好喝的！」不過陶晶瑩與資深媒體人吳小帽則在廣播節目《陶色新聞》分析此舉不妥，認為原本大部分的人會同情范姜彥豐的遭遇，但如今可能會被外界解讀為「消費自己的婚姻與傷痛」，直呼對他的形象可能是「反效果」。
陶晶瑩在4日在廣播節目《陶色新聞》提到，范姜彥豐在天后闆妹的直播中喝了「小王秘蜜粿果綠」，讓她感到相當驚訝他會在風頭上露面，「我有點傻眼。」也提到事件中三方都顯得不夠成熟，但最受傷的仍是范姜彥豐與粿粿年幼的家人。
但她也替范姜彥豐緩頰，認為他可能是在直播前不知道有這樣的橋段，稱藝人在面對突發狀況時常處於兩難，「可能是來不及反應，他就喝了。」
接著陶晶瑩進一步分析，過去藝人在風波中通常選擇低調處理，例如王子目前全面停工避風頭。她認為，婚變與不倫事件對家庭與配偶的傷害不容小覷，年輕一代的處理方式有時顯得過於激烈，忽略了年幼家人的未來。
她也提到不清楚范姜彥豐究竟隱忍了多久或承受了多少壓力，才選擇公開爆料，但目前的情況已然和粿粿與王子協商破局，曾向粿粿爭取金錢補償可能並非出於經濟需求，而是為了爭一口氣。
延伸閱讀
盼落腳北士科「設分公司」 蔣萬安：輝達正在評估當中
蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
其他人也在看
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 4 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 19 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 4 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身造咖 ・ 1 天前
獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我
當年曾參加《超級星光大道》並入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐跟小16歲國手莊英杰驚爆婚變！2人7年婚姻亮紅燈，目前雙方正在打離婚官司。安歆澐接受《三立新聞網》訪問證實莊英杰這段期間不只劈腿人妻，對方還是她朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，今年4月還動手勒暈她，兩人從此分居至今。安歆澐一度淚崩說：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，我證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝謝小英總統！媒體人宣布「登記結婚」十年情緣開花結果
資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。徐嶔煌在接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人感情穩定、相知相惜，這段關係的基礎在於「理解與支持」，歷經歲月的磨合後，感情更臻成熟。徐嶔煌表示「我們兩個大概在一起十年的時間」，強調不是「閃婚」，而是「順其自然、也尊重對方」，徐嶔煌也說，結婚這件事是交給對方決定的，「他應該也思考十年有了」。談及婚姻的意義，徐嶔煌認為，結婚不僅是愛情的延續，更是一種彼此的保障與承諾。他說，能與伴侶攜手走過未來的日子，是人生中重要的幸福時刻。徐嶔煌曾任《北美智報》總編輯，長期撰寫財經評論文章，現活躍於多個政論節目，橫跨財經與政治兩大領域。談到兩人緣起，他透露「對方在和我交往之前，是我的讀者，算是粉絲」，如今兩人從文字結緣、相伴成家，也為這段故事增添幾分浪漫色彩。對於外界的祝福，徐嶔煌特別感謝家人與朋友長年支持。他表示，自己將以更加積極與穩定的心態面對生活，也希望能鼓勵更多人勇敢追求屬於自己的幸福。原文出處：謝謝小英總統！徐嶔煌宣布登記結婚 與十年伴侶步入禮堂 更多民視新聞報導豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！小豬宣布結婚！不藏了「一家三口畫面曝」她才被拍飄孕味正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯民視影音 ・ 1 天前
王子偷情粿粿二次發聲「我不會逃避」 廣告小妹直言：可能證據很恐怖、不可曝光
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，除了兩人一來一往相互指控外，「王子」邱勝翊日前也二度發布聲明道歉。對此，網...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王宇婕自嘲生活白痴！洗衣機買太大「轉送司機」開鎖費月結
女星王宇婕最近接受YouTube頻道「HahaTai哈哈台」街訪，分享自己粗線條的日常，除了洗衣機尺寸過大直接送給載貨司機，還常常不小心把自己關在門外，次數頻繁到開鎖費月結。中時新聞網 ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 21 小時前