范姜彥豐婚變上直播喝「粿王飲料」 陶晶瑩分析：形象扣分

藝人「粿粿」江瑋琳先前遭范姜彥豐指控婚內出軌「王子」邱勝翊，引發軒然大波。范姜彥豐3日現身網紅「天后闆妹」的直播，並飲用了諷刺粿粿與王子的話題飲品「小王秘蜜粿果綠」，表示「蠻好喝的！」不過陶晶瑩與資深媒體人吳小帽則在廣播節目《陶色新聞》分析此舉不妥，認為原本大部分的人會同情范姜彥豐的遭遇，但如今可能會被外界解讀為「消費自己的婚姻與傷痛」，直呼對他的形象可能是「反效果」。

范姜彥豐3日現身天后闆妹的直播，飲用諷刺粿粿與王子的飲品「小王秘蜜粿果綠」。（圖／翻攝自天后闆妹、粿粿臉書）

陶晶瑩在4日在廣播節目《陶色新聞》提到，范姜彥豐在天后闆妹的直播中喝了「小王秘蜜粿果綠」，讓她感到相當驚訝他會在風頭上露面，「我有點傻眼。」也提到事件中三方都顯得不夠成熟，但最受傷的仍是范姜彥豐與粿粿年幼的家人。

但她也替范姜彥豐緩頰，認為他可能是在直播前不知道有這樣的橋段，稱藝人在面對突發狀況時常處於兩難，「可能是來不及反應，他就喝了。」

陶晶瑩（左）談論粿粿與王子的不倫戀。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

天后闆妹的老公澄清直播前有先詢問范姜彥豐是否能喝「小王秘蜜粿果綠」。（圖／翻攝自Threads）

接著陶晶瑩進一步分析，過去藝人在風波中通常選擇低調處理，例如王子目前全面停工避風頭。她認為，婚變與不倫事件對家庭與配偶的傷害不容小覷，年輕一代的處理方式有時顯得過於激烈，忽略了年幼家人的未來。

她也提到不清楚范姜彥豐究竟隱忍了多久或承受了多少壓力，才選擇公開爆料，但目前的情況已然和粿粿與王子協商破局，曾向粿粿爭取金錢補償可能並非出於經濟需求，而是為了爭一口氣。

