范姜彥豐婚變延燒！網拱配江宏傑「好男人CP」 本人親回一句話

范姜彥豐（左）與江宏傑（右）過去曾同為《全明星運動會》紅隊成員，形象皆為「好爸爸」代表。(圖／翻攝自FB，范姜彥豐、江宏傑 Chiang Hung-Chieh)

演員范姜彥豐近日公開指控妻子粿粿婚內與男星王子（邱勝翊）關係曖昧，掀起娛樂圈震撼彈。風波延燒至今，不僅王子活動全數喊停，社群平台上甚至出現「另類組合」，有網友拱范姜彥豐與江宏傑組成「好男人男男CP」，掀起討論潮，連江宏傑本人也罕見親回一句「嗯～謝你囉」，意外成為話題焦點。

范姜彥豐與粿粿結婚3年，近日婚變風波不斷，他於10月29日透過社群指控妻子與王子「表面是朋友，實際上超越界線」。王子隨後發聲致歉，坦承關係「超出朋友分寸」，粿粿則否認出軌指控。事件曝光後引發廣大關注，王子原定的11月活動全數取消，形象大受衝擊。

過往三人在《全明星運動會》中同屬紅隊，曾並肩參與節目錄製，范姜彥豐與江宏傑也因「好爸爸」形象受到矚目，兩人更因婚姻遭遇相似而被網友湊對。江宏傑先前與前妻福原愛因婚變離異，對方也曾因不倫傳聞捲入輿論風暴。

10月30日，性別議題倡議者范綱皓在Threads上發文開玩笑表示：「我不想再追王子跟粿粿的新聞，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」沒想到江宏傑親自現身留言區回應「嗯～謝你囉」，立即引來大批網友朝聖留言，「這對CP太香了」、「好爸爸照顧三個小孩也太可以」、「感覺比原本的新聞療癒多了」。

不過，也有網友提醒，「雖然是玩笑話，但還是要考慮當事人的感受」、「這樣的消遣容易被誤解成嘲諷或不尊重」、「希望社群討論仍保留基本尊重」。從《全明星運動會》節目延伸出的多段人際與情感糾葛，加上網友的「二創式配對」與名人親自回應，讓原本嚴肅的婚變事件多了網路特有的幽默轉化，也反映出現代社群對名人關係的高度關注與參與。

