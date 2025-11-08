范姜彥豐婚變後直播喝「粿王飲品」 陶晶瑩認「NG行為」扣分

范姜彥豐在闆妹直播喝「粿王飲料」，陶晶瑩直言此行為NG。（圖／翻攝自闆妹臉書、粿粿IG）





針對范姜彥豐爆出妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）不倫戀後，除了網友討論，許多談話性節目也熱議，而近日才指出「粿王」吃人夠夠的陶晶瑩，但對於范姜彥豐和王子如今的處理方式，都覺得十分危險。

范姜彥豐爆出妻子出軌後，首現身去到天后闆妹的直播間，天后闆妹當時表明本來就有要談合作，如今心疼對方遭遇，因此邀請對方來擔任洗髮精的年度代言人，說要把壞運洗掉，並還拿出「小王秘蜜粿果綠」讓范姜彥豐喝，而范姜彥豐喝完後，也引發了部分網友反彈。

廣告 廣告

對此，陶晶瑩也對范姜彥豐在直播中，喝下了帶有諧音梗的飲料，指出這樣的行為容易被解讀為「消費自己的婚姻與傷痛」，從而將爭議「娛樂話」，對形象來說並非好事，但也保留說道，范姜彥豐也許是在直播期間突然被點名喝，突發狀況下只能順勢配合，否則也容易被批評。

另外，對於王子始終是發出聲明後就沈默，試圖來避免進一步爭議，但手握證據的范姜彥豐則選擇採取高曝光度的方式來講述自己被戴綠帽的事情，陶晶瑩也直言在如今社群媒體發展時代，沈默已經不是最有效的危機處理手段，如果表態時機或語氣拿捏不當，也可能造成形象再崩塌。

【更多東森娛樂報導】

王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的

陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的