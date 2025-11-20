范姜彥豐婚變後解鎖1成就！親曬近況：面對現實努力修補

范姜彥豐成功考到潛水A1證照。（圖／IG@zack_fanchiang）

藝人范姜彥豐今年10月公開控訴結婚3年的啦啦隊老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，和另名好友王子（邱勝翊）有染後，身心近況一直是外界矚目焦點。所幸，20日他再度更新近況，直呼：「面對現實，努力修補」，才讓粉絲感到放心。

范姜彥豐20日透過社群發文曬出一系列的潛水訓練照片，只見他耐心趴在岸邊，聽從教練給予的指示，接著開始在極深的泳池場地練習，游上游下的漫遊在水中，似乎暫時拋開外面的紛擾，專心地感受潛水帶來的樂趣。

廣告 廣告

不過，也有眼尖的網友發現，原本就很結實的范姜彥豐，似乎變得有些瘦弱，但線條肌肉依舊沒變，特別是范姜彥豐最後一張上空照，冰塊肌清晰可見，對著鏡子自拍，看來神情輕鬆不少。

范姜彥豐分享潛水訓練日常。（圖／IG@zack_fanchiang）

而在配文中，范姜彥豐不僅透露考到潛水A1證照的成就，也悄悄對近期的風波有感而發，「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心，-自律和善良都是一種選擇-true to myself，拾起碎片、面對現實、努力修補，然後把肉長回來」。

網友紛紛留言給予鼓勵，「揮別錯的，才能與對的相逢，范姜加油！」、「不愧是模特出身的！」、「這個身材長相如果天天看很幸福吧」、「所有失去的，都會以另一種方式歸來。加油努力」、「這個身材長相如果天天看很幸福吧。」

更多中時新聞網報導

衛福部擬二次組改 成立兒家署

東超》國王3洋將轟67分 主場退獵隼

網球》辛納連霸年終賽 本世紀第4人