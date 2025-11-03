范姜彥豐婚變後首度現身 「暴瘦11公斤」隻字未提粿王

范姜彥豐10月29日震撼宣布與妻子粿粿（江瑋琳）婚變，並拋出核彈級指控，揭露對方婚內與男星王子（邱勝翊）出軌，事件延燒震撼全網，天后闆妹更在社群爆料，美國行「還有一對沒有被爆」，再掀輿論風暴。歷經婚姻風波後，范姜彥豐今（3日）晚間終於首度公開露面，引發外界高度關注。

據悉，范姜彥豐今晚驚喜現身「天后闆妹」的雙11購物節直播，到場以行動支持，這也是他自婚變事件以來，首度出現在鏡頭前，范姜彥豐提到，「事情說出來後，186公分的我，本來體重是76公斤，現在已瘦到65公斤」。

從天后闆妹曬出的現場合照中，可見范姜身穿黑色連帽上衣與工裝長褲，手插袋，露出禮貌微笑。雖然整體氣氛熱鬧充滿節慶氛圍，但范姜彥豐臉部神情疑似略顯拘謹、下顎線條相較過去疑似消瘦不少。

直播影片曝光後，網友紛紛湧入留言區打氣：「范姜彥豐加油」、「早日走出陰霾」。知情人士透露，范姜彥豐會現身天后闆妹直播，是因雙方有共同朋友，原本早有洽談合作計畫，婚變爆發後，他感受到對方的關心與支持，才決定親自以行動致意，整場直播也是他離婚風波後第一次公開亮相。

