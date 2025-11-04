范姜彥豐婚變後首現身！暴瘦11公斤 直播上喝「粿王飲料」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐近日於社群指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），更表示自己手上握有兩人明確出軌證據。如今風波持續延燒，范姜彥豐昨（3）日晚上突然現身天后闆妹的雙十一直播，更在直播中大喝「粿王飲料」。

范姜彥豐現身天后闆妹直播。（圖／翻攝自天后闆妹臉書）

范姜彥豐昨（3）日現身直播，這也是他在婚變風波後首次公開亮相，他透露，自己已經認識天后闆妹一段時間了，也曾討論過要以什麼方式合作，「前陣子闆妹關心我，闆妹給我很大的鼓勵，有感受到，所以想來祝賀下。」

此外，范姜彥豐提到，其實在爆料之前，早有耳聞「粿粿疑似是出軌的那一方！」但當時無法說出真相，只能默默承受。而他也透露，自己從76公斤爆瘦至65公斤，「這陣子壓力比較大，有比較瘦。」但所幸有身邊人的支持與鼓勵，讓他得到很大的力量。

直播中，范姜彥豐努力擠出笑容，希望不要讓大家擔心，更在現場喝下天后闆妹準備的「粿王飲料」。天后闆妹坦言：「夫妻的事外人很難插手，但看到他情緒不穩又暴瘦，真的很心疼。」所以她才決定邀請范姜彥豐擔任洗髮精的代言人，希望他把惡運洗掉，「想讓他知道自己還被支持、還有朋友在。」





