范姜彥豐婚變後「解鎖新成就」 曬冰塊腹肌曝近況：面對現實努力修補

藝人范姜彥豐10月下旬公開控訴妻子「粿粿」江瑋琳出軌圈內好友「王子」邱勝翊，引起輿論關注。不過范姜彥豐事後鮮少出面在社群發聲。今（20）日，他在社群帳號發文分享近況，表示自己在潛水教練幫助下通過了AIDA1體驗課程，並且透露心聲：「自律和善良，都是一種選擇……拾起碎片，面對現實，努力修補，然後把肉長回來。」

范姜彥豐今日透過社群發文，曬出一系列在泳池接受自由潛水訓練的照片，只見他耐心趴在池邊聽從教練的教學與指示，接著開始在泳池內練習，在水中優游的姿態似乎是暫時拋開了外界的紛擾，在水中認真傾聽自己內心的聲音。

他在發文中寫下，「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心。自律和善良，都是一種選擇－－true to myself－－拾起碎片，面對現實，努力修補。然後把肉長回來。」而眼尖的網友則發現，原本擁有精實好身材的范姜彥豐，最近體格似乎變得肌肉線條沒那麼分明，不過他最後曬出的一張自拍照中，仍然展現了令人稱羨的冰塊腹肌。

對此，許多網友紛紛留言為他打氣，「希望你每天都能帶著自己的溫暖和力量繼續往前走。有時候生活不容易，但你散發出的穩定和善意，會替你照亮更多路。」、「把所有的事情變成養分，這些一定把自己變成更厲害的自己」、「有一種帥是發自內心的善良，而呈現在最好的狀態，你好樣的！」、「風雨過後，必有彩虹，會看見更好的自己，加油！」

