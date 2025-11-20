范姜彥豐婚變暴瘦！親曝最新近況：面對現實努力修補

范姜彥豐今（20）日更新近況。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）





男星范姜彥豐日前公開控訴妻子粿粿（江瑋琳）與好友王子婚內出軌，風波不斷延燒，近日他現身天后闆妹直播時，坦認在遭逢變故後暴瘦11公斤，如今時隔數日，他於今（20）日晚間再度更新發文，公開最新近況。

范姜彥豐稍早在IG曬出潛水的畫面寫下：「期許自己對於未知能不忘熱忱和初心」，從畫面中可見，他曬出胸肌，身形比以前消瘦不少，更不忘勉勵自己，「自律和善良都是一種選擇，拾起碎片、面對現實，努力修補，然後把肉長回來」，心情疑似已平復不少。

廣告 廣告

范姜彥豐近日考取自由潛水證照。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐近日考取自由潛水證照。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐透露，他近期順利考取自由潛水A1證照，更趁著空閒時間體驗一日自潛，並感謝教練耐心指導，貼文曝光後，不少粉絲都湧入鼓勵，「希望你一切都好」、「揮別錯的，才能與對的相逢，范姜加油！」、「所有失去的，都會以另一種方式歸來。」



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐快看！謝和弦寫工具人歌邀合作 誇他唱歌「比王子好聽」

●胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃 製作單位致歉：避免再發生

●胡瓜疑襲胸籃籃遭炎上 一票人幫緩頰！兩派戰翻了

