范姜彥豐婚變粿粿首現身 暴瘦11kg！痛揭戴綠帽吐真實原因
范姜彥豐震撼爆出妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）婚內出軌，連日來引發許多討論，而他3日晚間也首度露面，現身天后闆妹直播活動，提到近日事件，仍忍不住哽咽，網友看了直呼心疼。
范姜彥豐與天后闆妹原本就認識，也一直在談業務、產品合作，沒想到爆出事件，天后闆妹也直呼嚇到。兩人約有半年沒見面，天后闆妹一看見范姜彥豐就問他是不是瘦了？范姜彥豐坦言，自己身高186公分，原本體重76公斤，現在只有65公斤，嘆：「壓力比較大。」
天后闆妹問到家人近況，范姜彥豐報平安：「一切安好。」表示原本就以不影響家人為原則處理整件事情。事件爆發後，范姜彥豐收到很多支持與鼓勵，也說現在狀態已經好了許多，「給我很大力量」。
對於外界質疑為何爆出粿粿外遇王子？范姜彥豐也指出，原本自己一直都有口難言，非到萬不得已，也不想讓事情浮上檯面，直到工作、身心都受到影響，「這個狀況下，我覺得我已經快要失去愛人（的能力）」。他希望家人能健康快樂成長，這樣的話自己也要能夠愛人，給周遭親友一個交代之後，自己也才能重新振作。
直播上，范姜彥豐看得出很緊張，也一度鼻酸、哽咽，天后闆妹緩和氣氛，還拿出飲料請他喝，正是最近廣受討論的「小王秘密粿粿綠」，范姜彥豐喝了一口，還說：「滿好喝的。」但天后闆妹笑說只讓他喝一口。
