范姜彥豐婚變風波延燒 前女友發文「人品就是最好的風水」甜蜜合照被翻出

有網友翻出范姜彥豐與前女友合照，認為兩人較般配。（圖／翻攝IG／zoeyx_x）

藝人范姜彥豐與妻子粿粿的婚變消息自10月29日曝光後，短短三天內迅速成為網路熱門話題。范姜彥豐於社群平台控訴粿粿婚內出軌，並點名《棒棒堂》成員邱勝翊（王子）為第三者，隨後粿粿否認，強調丈夫說法「有許多與事實不符」。事件延燒，也意外讓范姜彥豐的過往情史被挖出。

就在此風波持續延燒之際，范姜彥豐的前女友Zoey在Instagram限時動態發出一段文字：「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果。愛出者愛返、福往者福來，人品就是最好的風水。好好生活，命運終會溫柔以待。」其中「人品就是最好的風水」一句，因恰逢婚變消息曝光時點，引發網友熱議。

Zoey發文讓網友聯想到前男友范姜彥豐的近況。（圖／翻攝IG／zoeyx_x）

此外，網友也翻出Zoey與范姜彥豐十多年前的合照，感嘆「當時他們是我童年所嗑的顏值CP，曾以為他們會結婚，結果突然分手了超可惜。」Zoey當年是節目《大學生了沒》的常駐成員，後轉型經營服裝品牌，在社群平台上仍保有高人氣。

兩人郎才女貌的畫面，引起網友熱烈討論， 「這位的氣質跟范姜比較搭得上」、 「Zoey真的很美很氣質、講話也很柔，我們同大學同一屆，跟她買過東西面交也是很客氣有禮貌，但她現在生活非常好，不再提起前任是一種尊重」、 「她跟范姜的氣質好搭喔，整個很郎才女貌賞心悅目的感覺」、 「只能說很明顯Zoey跟范姜當時絕對是雙向奔赴，曾經真正美好的愛情」、「為什麼選粿？眼睛粿到賽嗎？」

