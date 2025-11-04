范姜彥豐婚變首露面！「喝粿王飲料」挨轟 闆妹不忍反擊了

范姜彥豐喝「粿王飲料」掀熱議，闆妹也不忍反擊了。（圖／翻攝自闆妹臉書）





藝人范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），女方隨後發出17分鐘的聲明影片，雙方至今各說各話。范姜彥豐3日在網紅「天后闆妹」邀請下在直播公開露面，期間，闆妹突然拿出飲料店推出的「小王秘蜜粿果綠」給他喝，范姜彥豐的反應卻引來兩派爭論，對此，闆妹也不忍發聲。

范姜彥豐婚變後首露面，他坦言從76公斤暴瘦到65公斤，闆妹則表示雙方已經認識一段時間，本來就有要談合作，也心疼他的遭遇，因此邀請范姜彥豐擔任洗髮精的年度代言人，更象徵「把壞運洗掉」。闆妹接著拿出「小王秘蜜粿果綠」讓范姜彥豐喝，對方喝完後也直呼「還滿好喝的耶！」

廣告 廣告

這段互動卻在社群上掀起討論，有網友表示「本來很挺他，他喝了那杯我覺得他很瞎，也確定這個人人品有問題」、「喝飲料那個太刻意，沒有加分，反而很炒作」，不過也有人持相反意見。「奇怪，他不過就是在喝飲料而已，到底有什麼大不了的，跟他的小孩又有啥關係」、「完全不懂喝飲料怎麼了，老婆出軌被說吃軟飯，喝個飲料還要被說不愛小孩」。

對此，闆妹先是有感而發，「無所謂、沒必要、更不至於，最高端幽默不就是自嘲？」今（4）日下午她再度曬出一張飲料訂單，買了61杯「小王秘蜜粿果綠」，配文還寫下「你們這麼喜歡吵，所以我決定再請全公司喝一杯小王秘蜜粿果綠。」還有人建議能否請范姜彥豐擔任一日店長，闆妹也笑著回應「安排」。

View on Threads



【更多東森娛樂報導】

●獨／樂天女孩揭嘎琳退隊近況 聞粿粿風波「口徑一致」

●粿粿婚內出軌王子！律師勸世「別亂做」：真的會有報應

●粿粿遭設局？控范姜彥豐散播消息 徵信社老闆回應了

