范姜彥豐差點淨身出戶！粿粿「1舉動」不單純 律師：簽了誰都幫不了

娛樂中心／張尚辰報導

男星范姜彥豐昨（29）日突然毀滅性爆料前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿婚內出軌，並直接標記了藝人王子（邱勝翊），甚至指出粿粿在兩人協議離婚時，曾意圖引導他簽下「放棄婚後財產分配」，所幸家人及時發現，才沒簽。對此，律師黃韋儒表示，如果男方真的簽下去，「請哪個律師都沒用的！」

范姜彥豐昨日在社群發布長達9分鐘的影片，控訴妻子粿粿婚內出軌王子，他在影片中提到，自粿粿和王子一行人年初從美國旅遊回來後，整個人態度就大轉變，不僅經常在外玩到三更半夜，對他的態度也越來越差，甚至最後還直接夜不歸宿。

粿粿甚至還在協議離婚期間，引導范姜彥豐（圖）簽下「放棄婚後財產分配」協議。 （圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐說，他很不理解為何只是出遊回來，行為、態度就可以差這麼多，一開始他也盡力求和，但換來的卻是粿粿態度越來越差、變本加厲，甚至在溝通的過程中，粿粿還利用他想要維持婚姻的心態，引導他簽「放棄婚後財產分配」的條約，幸好家人在理解事情經過後，推測事情不單純，阻止了他。

對此，黃韋儒在Threads上發文，提醒各位，千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約，「如果真的簽了，請哪個律師都沒用的，還好范姜彥豐沒簽！」

黃韋儒也補充，兩人結婚後，房子登記在誰名下就是誰的，並沒有「共有房屋所有權」一說，所以剩餘財產分配的是「錢」並不是「房屋所有權」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「那女的ㄧ定早就在計畫要清空范姜，不然不會先拿放棄婚後財產叫他簽，後面才離婚」、「他簽了就是被淨身出戶，還好家人及時拉住他」，另外也有網友拋問，「請問有出軌方的出軌證據可以要求對方淨身出戶嗎？」、「所以對方若不出售房屋 被外遇的配偶也討不到嗎？」。

黃韋儒也細心解答，出軌及淨身出戶，兩件事是分開的，對方沒有義務要簽名，但是可以請求賠償；至於房屋部分，雖然沒有所有權但是可以討錢，如果對方沒有那麼多現金，訴訟也一路勝訴的話，可以法拍對方的房屋。

