范姜彥豐很生氣！見「小王」王子吃尾牙不爽回「超嗆4字」 網看戲：他這次光明正大吃

王子吃尾牙引發范姜彥豐不爽。翻攝王子 邱勝翊、范姜彥豐Zack臉書

男星王子（邱勝翊）自 2025 年底捲入與藝人粿粿（江瑋琳）的不倫戀風波後，演藝事業幾乎處於停擺狀態。消失大眾視線約 3 個月後，日前他低調出席經紀公司「喜鵲娛樂」尾牙，影像流出後意外點燃正宮范姜彥豐的怒火，直接在報導下方留下「超嗆 4 字」，引爆網路熱議。

范姜彥豐看到王子的新聞，在底下留言回覆。翻攝Threads

金泰佑 IG 曝近況 王子白帽 T 低調現身尾牙

歌手金泰佑 26 日晚間在 Instagram 限時動態分享參加「喜鵲娛樂」尾牙的畫面。鏡頭環掃全場時，意外捕捉到王子身穿白色連帽衛衣、黑色外套坐在圓桌前。這是王子自 2025 年 11 月宣布停工自省後，罕見在公開社交場合現身，顯示即便背負輿論壓力，經紀公司在此時仍選擇不丟下他。

正宮怒火難消！范姜彥豐 Threads 狠嗆：還要臉嗎

然而，這段「尾牙照吃」的畫面曝光後，隨即引發不倫戀事件受害者范姜彥豐的強烈不滿。范姜彥豐親自現身新聞貼文的評論區，憤怒留下：「？還要臉嗎」四個字，言詞間透露出極深的怨氣與不屑，瞬間吸引網友朝聖。

金泰佑限時動態拍到王子現身喜鵲娛樂尾牙。翻攝Instagram @taiyomusic

網看戲酸爆：至少這次是光明正大吃

面對正宮的憤怒開撕，社群平台上的討論度也居高不下。有網友留言語帶諷刺地評論：「至少他這次是光明正大的吃，不是偷吃了」，暗諷先前的出軌醜聞。儘管也有粉絲希望事件能平息，但范姜彥豐的強硬態度顯示，這場不倫風波的法律與情感糾葛遠未結束。

網友回應范姜彥豐。翻攝Threads

揹負沉重父債 復出計畫恐因開嗆再添變數

據了解，王子目前除了需應對公眾形象的崩塌，還面臨沉重的父債壓力。在處理不倫風波的過程中，曾傳出王子因經濟壓力龐大，向范姜彥豐提出賠償金分期付款方案，但似乎未達成共識。



