范姜彥豐律師認與粿粿協商破局！提訴訟：信心來自於證據
男星范姜彥豐指控妻子粿粿（江瑋琳）偷吃王子（邱勝翊），粿粿駁斥，王子否認破壞家庭但承認超越朋友界線。范姜彥豐昨(10/31)再發律師聲明打臉王子的說詞矛盾，不容淡化事實。而替范姜彥豐辯護的律師，今(1日)凌晨也發文。
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads指出，這幾個月努力協商，最終無法達成共識。范姜彥豐對外公開這一切之前，連帶家人與保母一同去看診都被誤會，為了自清、為了給自己與家人以及社會大眾一份交代，范姜彥豐在沒有經紀公司、孤軍奮戰的情況，鼓起勇氣錄影片，說出自己被戴綠帽的來龍去脈。
針對范姜彥豐PO的律師聲明，蔡鈞如表示，是范姜彥豐為人父的心聲，也是看到王子明顯矛盾的發聲，「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了。」
蔡鈞如同時提醒：「公眾人物的言行對公眾來說，易起示範作用，應謹言慎行，行為可受公評，也希望無論是Andy事件、閃兵事件還是此事件，都能讓享受鎂光燈的人記得自己肩負的社會責任。不要怕人設翻車，你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車。」
有網友好奇，范姜彥豐的律師聲明下方有兩位律師，分別為蔡鈞如、黃宣瑀，是否即將開打官司？蔡鈞如本人證實：「是，我們已經努力數月，既然協商破局只好訴訟，期待未來此事能有圓滿的結果。」
更多中時新聞網報導
「小紅莓」治癌「傷心」 陽明交大有解
坣娜病中取消聚會嘆「可能沒辦法了」
台鐵安全經費減29億 藍委：怎砍得下去
其他人也在看
范姜控粿粿偷吃王子！蔡阿嘎曬6圖：不寒而慄
娛樂中心／李汶臻報導男星范姜彥豐與前啦啦隊成員粿粿結婚3年多，昨（29日）范姜主動掀牌、上傳9分鐘震撼影片，指控妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，與男星王子（邱勝翊）有不正當關係。他透過影片還原發現妻子外遇的經過，更透露自己掌握明確的出軌證據及關鍵照片。而百萬YouTuber蔡阿嘎今（30日）稍早突然上傳6組合照，透露自己看完後不寒而慄，更自嘲「反指標」。畫面曝光後，讓一眾網友全笑翻，更有人留言點名「這對夫妻」，讓蔡阿嘎、二伯快去合照。民視 ・ 1 天前
粿粿出軌還爆蠢！「喊首都是南韓」 網友怒嗆：考王子幾公分秒答
粿粿出軌還爆蠢！「喊首都是南韓」 網友怒嗆：考王子幾公分秒答EBC東森娛樂 ・ 1 天前
薔薔加入「小姐不熙娣」主持陣容 (圖)
藝人薔薔（左起）加入談話性節目「小姐不熙娣」，與派翠克、Sandy吳姍儒搭檔主持，盼為節目增添更多火花。中央社 ・ 1 天前
粿粿發聲反擊范姜！曝遭討1600萬 哽咽喊離婚非外力介入
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，前天范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿前幾天則先透過限時動態否認范姜指控，今（1）日粿粿則透過影片做出完整回應。粿粿在文中表示，「想要跟關心我們的人說聲對不起，也很抱歉因為私事佔用了社會資源，我對於我做錯的事不會迴避。只是想要完自由時報 ・ 3 小時前
粿粿被爆出軌王子！律師預測她下一步：控范姜彥豐這2事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，拍影片毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），心碎哽咽嘆「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。對此，律師賴承恩直言，這種公審是爆料是玉石俱焚的策略，「在法律上是討不到任何好處的」，並預測粿粿下一步會說「范姜外遇、家暴」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子IG慶生文第13張圖有玄機 「偷渡」粿粿美國定情照 網抓包同步刪文滅跡
男星范姜彥豐無預警在社群媒體發布影片，公開指控妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），並點名妻子「道德淪喪」。這起婚變風波立刻引爆網路，更有眼尖網友發現，王子4月的慶生貼文早已「偷藏玄機」，一張他與粿粿的雙人背影合照被視為婚外情的「定情合照」。鏡報 ・ 1 天前
硬氣發聲打臉王子！范姜彥豐律師鬆吐內情：信心來自證據
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，前天范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，儘管雙方皆發聲滅火，仍有大批網友不買單。昨范姜彥豐在社群發出律師聲明，以4點做出表態，負責他案件的律師也發聲表態。范姜彥豐強調自己當時的爆料影片內容，均有明確證據可供支持，必將證據於訴訟中適時提自由時報 ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
一見鍾情愛上粿粿！范姜彥豐昔放閃「我先追她的」慘遭王子介入戴綠帽
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿住王子家「鐵證太炸裂」讓范姜彥豐心死？徵信社58字揭內幕了
娛樂中心／綜合報導前啦啦隊Passion Sisters成員粿粿（江瑋琳）遭結婚3年的老公范姜彥豐，爆出她與男星王子邱勝翊「婚內出軌」，對此王子直接承認「超過了朋友間應有的界線」，粿粿則強調自己有誠意談離婚條件，指出男方開出條件自己無法負擔，沒想到就有週刊爆料粿粿疑似已經住進王子家，徵信社則掌握「關鍵鐵證」，讓協商中的范姜彥豐果斷放棄，不少網友都好奇背後真相，對此徵信社也給出58字回應曝光目前最新進展了。民視 ・ 3 小時前
簡廷芮老公霸氣護妻！轉發妻子切割粿粿、王子不倫戀聲明：別影響我家庭
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導男星范姜彥豐日前上傳9分鐘影片，控訴妻子粿粿出軌棒棒堂「王子」邱勝翊，指粿粿3月與王子等人去美國遊玩後態度丕變，網友...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／王子免費住昆凌豪宅恐生變？「勾搭人妻」牴觸周杰倫道德標準
男星范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，對象竟是王子（邱勝翊），震撼演藝圈。隨著「王子變小王」風波延燒，他免費住在昆凌豪宅一事再掀熱議。友人透露，向來顧家、道德標準高的周杰倫已開始關切此事，加上傳出粿粿離婚手續還沒辦完就入住王子家，王子再免費住昆凌名下豪宅的日子恐怕也不會太久了。鏡報 ・ 1 天前
粿粿17分鐘長片回應！ 稱范姜彥豐提「有人想爆料看好戲」要她付1600萬離婚
粿粿說到，這幾個月的沉默都是因為小孩，自己從來沒有想過要隱瞞，希望事情能好好處理，而這一切都是從兩人談離婚開始。粿粿指出，今年7月7日，范姜彥豐提出說，因為有人想爆料看好戲，只要她支付1600萬元，隔天就會馬上去簽字離婚，這樣未來有任何的新聞，范姜彥豐才會願意...CTWANT ・ 3 小時前
范姜彥豐控粿粿出軌！前女友發文：人品就是最好的風水...粉絲暴動
藝人范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿日前傳出婚變，消息曝光引發令眾人譁然，不過一名網友最近就發現，范姜彥豐前女友Zoey近日曾發布動態，字裡行間所帶出的內容，疑似是寫給范姜彥豐的話，貼文一出再次掀起眾人討論。中天新聞網 ・ 6 小時前
袁瓊瓊中風住院想喝咖啡被禁 醫：咖啡因升血壓作用持續「這麼久」
著有《看》、《紅塵心事》、《滄桑》等散文作品的作家袁瓊瓊，最近自曝9月因中風住院，長年嗜喝咖啡的她住院期間被醫師暗示不能喝咖啡。心臟血管內科醫師指出，咖啡對血壓的影響會持續約2小時，有心血管急性症狀的健康2.0 ・ 7 小時前
范姜彥豐二度聲明！ 轟王子「自相矛盾」 嗆「手握鐵證」
范姜彥豐二度聲明！ 轟王子「自相矛盾」 嗆「手握鐵證」EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
王子道歉藏5大缺失！ChatGPT狠批：形象維持＋自我切割
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情，紛紛到2人社群洗版。就有網友突發奇想，將王子所發布的聲明丟到Chat GPT分析，最終整理出了「5大缺失」，批評王子的聲明「不是道歉聲明，而是『形象維持＋自我切割聲明』」。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐恐遭粿粿反殺！律師曝1舉動踩雷：符合誹謗
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情。不過，眼看事件越演越烈，律師何蕙佳就發文，表示范姜彥豐在社群公開指控粿粿出軌，即便能證明是事實，「法律上仍會構成誹謗罪」。民視 ・ 22 小時前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」 母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌後，1日她終於上傳17分鐘影片訴說原委，其中她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前