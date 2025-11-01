范姜彥豐律師認與粿粿協商破局！提訴訟：信心來自於證據

范姜彥豐、粿粿的離婚官司將開打。(圖/IG@zack_fanchiang)

男星范姜彥豐指控妻子粿粿（江瑋琳）偷吃王子（邱勝翊），粿粿駁斥，王子否認破壞家庭但承認超越朋友界線。范姜彥豐昨(10/31)再發律師聲明打臉王子的說詞矛盾，不容淡化事實。而替范姜彥豐辯護的律師，今(1日)凌晨也發文。

范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads指出，這幾個月努力協商，最終無法達成共識。范姜彥豐對外公開這一切之前，連帶家人與保母一同去看診都被誤會，為了自清、為了給自己與家人以及社會大眾一份交代，范姜彥豐在沒有經紀公司、孤軍奮戰的情況，鼓起勇氣錄影片，說出自己被戴綠帽的來龍去脈。

針對范姜彥豐PO的律師聲明，蔡鈞如表示，是范姜彥豐為人父的心聲，也是看到王子明顯矛盾的發聲，「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了。」

蔡鈞如同時提醒：「公眾人物的言行對公眾來說，易起示範作用，應謹言慎行，行為可受公評，也希望無論是Andy事件、閃兵事件還是此事件，都能讓享受鎂光燈的人記得自己肩負的社會責任。不要怕人設翻車，你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車。」

有網友好奇，范姜彥豐的律師聲明下方有兩位律師，分別為蔡鈞如、黃宣瑀，是否即將開打官司？蔡鈞如本人證實：「是，我們已經努力數月，既然協商破局只好訴訟，期待未來此事能有圓滿的結果。」

