范姜彥豐快看！謝和弦寫工具人歌邀合作 誇他唱歌「比王子好聽」

謝和弦今（16）日舉行〈夠愛〉簽唱會。（圖／東森娛樂）





歌手謝和弦（R-chord）近日推出全新版本〈夠愛〉，完成自己18年前創作的作品，今（16）日他在新莊宏匯廣場舉行單曲簽唱會，除了現場詮釋〈夠愛〉外，也特別跟上時事選唱〈那不是雪中紅〉，談及粿粿與王子的婚外情事件，他也透露已經有向范姜彥豐遞出歌曲邀約。

謝和弦透露，近期發現〈那不是雪中紅〉再度翻紅，不少商演都會請他演唱這首，更開玩笑表示：「現在好像只剩我可以唱，還是我跟毛弟組一團？」被問及粿粿與王子出軌的事件，他也坦言很心疼范姜彥豐，也有在社群留言鼓勵他，誇讚他唱歌很好聽，「比王子好聽」，相信他能夠有智慧地度過這一切。

廣告 廣告

謝和弦老婆陳湘妮也陪伴出席活動。（圖／東森娛樂）

謝和弦老婆陳湘妮也陪伴出席活動。（圖／東森娛樂）

被問及是否會想與范姜彥豐合作，謝和弦則表示，自己有為范姜彥豐打造歌曲〈我們說好的〉，也已經向對方發送邀約，但還沒有得到回覆，至於歌曲風格，謝和弦則透露，「是比較工具人、比較悲傷的歌，就像〈備胎〉、〈你是真的離開我〉那種，滿適合他的」。

如今已是二寶爸的謝和弦，被問及是否能接受老婆與異性出國2週，他也直言：「我不能接受啊！那我也要去，帶著女兒一起去！」笑稱自己是「黏女兒」的類型，目前重心就是守護2個女兒，形容自己完全是「女兒傻瓜」。

謝和弦強調，自己現在已經很有邊界感，就連到夜店演出也會在結束後馬上回家，「至少要讓女兒成長過程中，爸爸是一個可以當榜樣的對象，希望她挑男朋友不要比爸爸差」，目前與老婆陳湘妮（莉婭）也有三胎計劃，「跟老婆目前沒有避孕，希望可以生一個兒子，這樣長大可以保護姊姊們。」



【更多東森娛樂報導】

●陳零九遭影射幫家寧公關！謝和弦不忍聲援：真的很低級

●蔡依林年底攻大巨蛋！連喊7次「非常」暴雷 超細腰身辣翻

●粿王偷吃疑害毛弟丟工作！邱宇辰「尷尬語塞」首吐心聲

