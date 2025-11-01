范姜彥豐怒批粿粿「慣性說謊」 曝妻子「出軌王子時間軸」

范姜彥豐發文直指粿粿慣性說謊。翻攝Instagram @zack_fanchiang

藝人夫妻粿粿與范姜彥豐的離婚風波越演越烈，雙方在社群媒體上針鋒相對。今天上午粿粿上傳17分鐘長影片，試圖洗刷「出軌毀家」標籤，卻引來范姜彥豐強烈反撲。他在社群平台發文怒斥對方「慣性說謊」，並首度公開詳細時間軸，強調出軌早在離婚協商前就已發生，「真相終將浮出水面」。

范姜彥豐在貼文中直言：「17分鐘的聲明中鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太另人意外..」他痛批粿粿的陳述避重就輕，刻意扭曲事實，以模糊「婚姻出軌」核心問題。范姜彥豐表示，三年的婚姻中雙方皆有付出，他不願在10月29日聲明中提及私怨，就是避免事件淪為「各說各話」，但如今對方一再以謊言掩蓋，他選擇「簡單回覆，現在及未來就不一一回應了」。

最引人注目的，是范姜彥豐對出軌時間線的詳細拆解。他駁斥粿粿主張「離婚協商後才出軌」的說法，列出明確順序：「美國回來→妳首次提離婚→我找婚姻諮商→妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議→發現證據出軌心死→停止挽留開始協商，並非協商離婚後才出軌毀了我們這個家。」此番曝光不僅點破粿粿的時間點落差，更暗示出軌行為早在婚姻修復階段就已發生，讓事件焦點再度轉向出軌事實。

范姜彥豐還在貼文中補充：「趁著家人午睡，看完了17分鐘的回應！基本上如所料惡意抹黑、避重就輕，這邊迅速回應一下，也想好言相勸。夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」他雖語帶諷刺，卻也透露出對家人的牽掛，呼籲雙方別再無止盡撕扯。

范姜彥豐發文糾正粿粿所說的時間軸。翻攝Instagram @zack_fanchiang



