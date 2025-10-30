范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？
演藝圈再掀婚變風暴！男星范姜彥豐29日於社群媒體發布9分鐘影片，情緒激動指控結婚3年的妻子、前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳），與藝人邱勝翊（王子）在婚姻存續期間發展出越界關係，令外界震驚。對此，美女主播高毓璘表示，「不管男或女，婚離完，再大大方方的談戀愛好嗎？婚內出軌真的人品不佳。」
范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他感到無比心寒，一番話掀起軒然大波。
對於指控，粿粿僅回應稱丈夫的說法「有許多與事實不符之處」，未進一步說明。不過王子當天下午出面回應，承認「超越了朋友應有的界線」，並向社會大眾致歉，但仍強調自己「並非婚姻的破壞者」。
王子表示，他是在得知女方已進入協議離婚階段後，從單純傾聽者逐漸變得過度關心，「雖然出於心疼，但方式錯了，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」
對此，王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也於29日下午發出聲明，表示公司正與藝人了解事件經過，並對造成社會關注深感遺憾，「本公司旗下藝人王子（邱勝翊）近日因個人行為佔用社會資源，深表歉意。目前正積極釐清相關狀況。藝人對於私人領域處理不當一事，向社會大眾、當事人與支持者表達最誠摯的歉意。本公司對事件深感遺憾，將督促藝人誠懇反省並承擔責任，也懇請外界給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的前提下妥善解決。」
事件也引起外界熱議，已離婚5年的主播高毓璘直言，「不管男或女，婚離完，再大大方方的談戀愛好嗎？婚內出軌真的人品不佳。」並表示，自己有朋友選擇不結婚，因為他自認是個渣男，無法定下來，乾脆遊戲人間，「我覺得很好，他誠實面對自己，這也是負責的一種。畢竟走入婚姻就和簽約事業一樣，是有個責任在的，自律真的是最最最基本的，想談戀愛，離婚之後開開心心大大方方愛談幾個談幾個啊！看看高主播。」
看更多 CTWANT 文章
坣娜死因曝光！傳「不敵胰臟癌」病逝 生前要親友保密：千萬不可對外說
王子遭控偷吃人妻粿粿「上海演唱會恐喊卡」 陸網怒喊：禁劣質藝人
粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應
其他人也在看
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 20 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 16 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 3 小時前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 18 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
王子被爆當粿粿小王！過往情史曝光 僅認愛過香港女星鄧麗欣
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導粿粿和范姜彥豐日前才傳出婚變消息，不料今（29）日范姜彥豐突然在社群上發文指控，王子邱勝翊介入自己和粿粿的婚姻，讓他...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
換換愛1／情斷大老之子郭方儒 邱偲琹搬家「熱戀韓國歐爸」
10月17日中午12點半，邱偲琹開車載著拖有行李箱的韓國男友回到新家，男方疑似剛從機場抵達。小倆口進門約一個小時後，邱偲琹先是穿著清涼的居家服獨自下樓丟垃圾。直到傍晚5點37分，兩人再度現身，男生換上短褲、拖鞋，一身輕鬆；邱偲琹則穿著長褲，兩人默契地以黑下白上搭配...CTWANT ・ 1 天前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
威廉小杰爆閃兵「王子又被控出軌粿粿」網嚇喊：棒棒堂怎麼了
2025年棒棒堂睽違15年合體，讓當年的粉絲們陷入回憶殺，六棒合體錄製的節目還受到金鐘獎的肯定，未料卻爆出閃兵風波，今（29）日范姜彥豐更是直接點名老婆粿粿和王子婚內出軌，讓網友們大感震驚，直呼「棒棒堂是集體中邪嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前