范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？

演藝圈再掀婚變風暴！男星范姜彥豐29日於社群媒體發布9分鐘影片，情緒激動指控結婚3年的妻子、前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳），與藝人邱勝翊（王子）在婚姻存續期間發展出越界關係，令外界震驚。對此，美女主播高毓璘表示，「不管男或女，婚離完，再大大方方的談戀愛好嗎？婚內出軌真的人品不佳。」

范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他感到無比心寒，一番話掀起軒然大波。

對於指控，粿粿僅回應稱丈夫的說法「有許多與事實不符之處」，未進一步說明。不過王子當天下午出面回應，承認「超越了朋友應有的界線」，並向社會大眾致歉，但仍強調自己「並非婚姻的破壞者」。

王子表示，他是在得知女方已進入協議離婚階段後，從單純傾聽者逐漸變得過度關心，「雖然出於心疼，但方式錯了，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

對此，王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也於29日下午發出聲明，表示公司正與藝人了解事件經過，並對造成社會關注深感遺憾，「本公司旗下藝人王子（邱勝翊）近日因個人行為佔用社會資源，深表歉意。目前正積極釐清相關狀況。藝人對於私人領域處理不當一事，向社會大眾、當事人與支持者表達最誠摯的歉意。本公司對事件深感遺憾，將督促藝人誠懇反省並承擔責任，也懇請外界給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的前提下妥善解決。」

事件也引起外界熱議，已離婚5年的主播高毓璘直言，「不管男或女，婚離完，再大大方方的談戀愛好嗎？婚內出軌真的人品不佳。」並表示，自己有朋友選擇不結婚，因為他自認是個渣男，無法定下來，乾脆遊戲人間，「我覺得很好，他誠實面對自己，這也是負責的一種。畢竟走入婚姻就和簽約事業一樣，是有個責任在的，自律真的是最最最基本的，想談戀愛，離婚之後開開心心大大方方愛談幾個談幾個啊！看看高主播。」

