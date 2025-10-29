范姜彥豐怒控「王子偷吃粿粿」！王心恬「夾中間」認處境尷尬：不好說

記者宋亭誼／台北報導

藝人范姜彥豐拋出震撼彈，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），並透露自己看到兩人出軌鐵證。凱渥名模王心恬身為王子朋友，范姜彥豐又是前同門師弟，王心恬今（29）日出席凱渥萬聖節派對坦言自己處境尷尬。

王心恬為王子好友，而范姜過去曾是凱渥藝人。（圖／記者趙于瑩攝影）

范姜彥豐在社群平台控訴粿粿偷吃王子，兩人表面上以好友自居，私底下卻做出道德淪喪出軌行為。王子隨後親自發聲回應，坦言自己得知女方正經歷協議離婚的過程中，從單純傾聽逐漸轉為過度關心，承認確實「超過了朋友間應有的界線」，但他澄清自己「不是破壞家庭的人」，也強調這並非一段長期隱瞞的情感，不存在任何不當企圖或預謀。儘管如此，王子仍在聲明中向范姜彥豐、粿粿，以及所有被牽連的人致歉。

王心恬今（29）日被問到好友王子偷吃人妻一事，她坦言自己有看到新聞，但實在不方便說什麼，「確實有點不知道該說什麼，有到法律程序的話我也不能說什麼。」

王心恬坦言夾在中間處境有點尷尬。（圖／記者趙于瑩攝影）

另外，林又立日前遭週刊爆料懷孕4個月，隨後曬出多張唯美婚紗照，以及與男友S先生戴上結婚戒指的雙手照，正式宣布喜訊。對此，王心恬透露，兩人2、3個月前有見面，但沒聊到這件事，她真的不知道對方結婚，「很開心也很祝福。」

