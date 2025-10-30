范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了
娛樂中心／曾郁雅報導
中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後就有網友挖出范姜彥豐於10月17日突發曬出一張他與粿粿昔日合影，並打上一個「巨大問號」的發文，當時引發瘋猜兩人關係，現在網友才了解到范姜彥豐發文當下的錯愕心情。
范姜彥豐爆出老婆粿粿婚內出軌真相，不忍直接標記事件主角。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）
范姜彥豐於今爆出猛料，指控與自己交往結婚6年的愛妻粿粿，與棒棒堂男孩人氣成員王子婚內出軌，不只拍9分鐘影片親自說明事情來龍去脈，更以373字怒批兩人：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽、就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」，讓范姜彥豐心碎：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑！」，他更表示回頭看玩樂照片，讓他覺得「毛骨悚然」。
10月17日就曾經發文轉發范姜彥豐和粿粿合影，並打上一個大大問號。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）
事實上，范姜彥豐於17日就曾經轉發他與粿粿出國看雪的合影，兩人超甜互動畫面卻被范姜彥豐打上巨大問號，讓許多網友關心夫妻倆關係，更有粉絲希望這是兩人和好的證明，當時就討論：「范姜突然在限動發了他跟粿粿以前的照片，最後留了問號，我感覺他想跟粿粿和好。」、「我是希望粿醬夫妻能早日和好」、「圈起來打一個問號」，沒想到今天范姜彥豐的說法出爐，完全與當初的猜測大相逕庭，讓一派網友嘆氣：「已po影片說女生出軌……」。
網友當初希望粿粿與范姜彥豐能夠和好。（圖／翻攝自Threads）
原文出處：范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前早有「炸裂端倪」嚇爛：一個問號
