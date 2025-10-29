范姜彥豐怒揭「粿粿偷吃」 王子昔「1動作」早預言？

娛樂中心／于士宸報導

男星范姜彥豐今日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，稍早粿粿發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友挖出粿粿2022年與一群好友們慶祝聖誕節的合照，照片中王子對范姜彥豐做出「1動作」，讓網友看了直呼根本是「神預言」。





粿粿（下排左二）3年前與好友慶祝聖誕的畫面被挖出，可見王子（上排左一）在范姜彥豐（下排左一）上方拎著綠帽。（圖／翻攝自IG@meigo.c）

男星范姜彥豐今日在IG爆出猛料，指控與自己交往結婚6年的愛妻粿粿，與棒棒堂男孩人氣成員王子婚內出軌，不只拍9分鐘影片親自說明事情來龍去脈，更以373字怒批兩人：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽、就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」，讓范姜彥豐心碎：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑！」，他更表示回頭看玩樂照片，讓他覺得「毛骨悚然」。沒想到，事後就有人發現，粿粿在3年前的聖誕節，曾曬出一群好友玩交換禮物的照片，畫面看似和樂融融，下一秒卻遭眼尖的網友指出，王子手上拎著一頂綠色毛帽，就這麼剛好的，下排正是坐著范姜彥豐，且綠帽位置就恰巧放在他頭上。





范姜彥豐指控粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）





回憶起當時濃厚的聖誕氣氛，當時粿粿也開心發文：「幸福的節日與幸福的人們！Merry Xmas得斯⸜(⌯'֊'⌯ )⸝♡ 話說今年都與懲罰擦肩而過，好險。不然會太漂亮吧哈哈哈，還好都交給顏值擔當」。一番話加上巧合的畫面，紛紛讓粉絲感到格外諷刺，狠酸兩人：「綠帽準備好囉」、「好扯！王子已經準備好綠帽了」、「2022啊哇賽」、「狂」、「是說，王子早就拿著綠帽等著了」、「立正，戴好」。













