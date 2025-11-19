范姜彥豐恐涉誹謗罪？律師曝「1舊案」揭真實下場

娛樂中心／周孟漢報導



中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子接連出面發聲，雖然網友們不領情，但也好奇范姜彥豐公審的行為是否會因此構成誹謗罪？對此，知名律師陳宇安點頭表示「會構成誹謗罪」，立刻引發討論。





范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？律師曝「1舊案」揭真實下場全說了

范姜彥豐（左）爆料，指控粿粿（中）與王子（右）婚外情。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

廣告 廣告





陳宇安今（19）日透過臉書粉專《巴毛律師混酥團》發文，透露在粿粿出軌事件爆發後，曾看到有個律師在Threads留言，斬釘截鐵地「范姜把粿粿跟小王出軌的事情講出來有會構成誹謗罪」，但卻火速遭到網友留言砲轟，每個都在罵律師「執照雞腿換的」、「講的是事實怎麼可能構成誹謗？」。

范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？律師曝「1舊案」揭真實下場全說了

過去曾有律師留言，稱范姜彥豐爆料的舉動，可能構成誹謗罪。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang）





不過，陳宇安則表示，其實刑法的誹謗罪完整的規定為，「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」、「散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金」、「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」。

范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？律師曝「1舊案」揭真實下場全說了

范姜彥豐（中）恐怕因此遭粿粿（右）、王子（左）兩人反殺。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang）





陳宇安進一步指出，從三項可以看得出來，前面講的是可以證明為真實不罰，「但如果涉及私德又跟公共利益無關的就還是要罰」。她透露，之前讀誹謗罪的時候有看過一個案例，「某網美被爆料以前是酒店妹，網美一怒告上法院，結果法院判決認為被告有罪！構成誹謗！但是判決理由寫說某網美雖確曾當過酒店小姐，但這涉及私德又跟公共利益無關！所以還是要罰！誹謗成立了，當酒店妹也法院認證了」，感嘆「所以就是一個殺人100自損3000的故事…」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？律師曝「1舊案」揭真實下場全說了

更多民視新聞報導

粿粿王子疑裸擁照遭外流！網揭2人拍照心境：有點變態

不只粿粿偷吃王子！闆妹驚曝「還有一對」15字揭內幕

范姜彥豐恐遭粿粿反殺！律師曝1舉動踩雷：符合誹謗

