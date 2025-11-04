范姜彥豐手握王子、粿粿裸體擁抱照 被爆離婚前已同居3個月

【緯來新聞網】范姜彥豐上月29日點名粿粿、王子「道德淪喪、婚內出軌」後至今風波延燒，當時范姜彥豐就表明手上握有兩人出軌實質證據，王子也因此認了「越界」道歉，今（4日）則傳出，范姜彥豐找上了徵信社幫忙，手上證據包括文字、照片甚至還有影片，其中更有粿粿、王子裸體擁抱的親密照。

粿粿外遇出軌王子，被指控根本不把范姜彥豐放在眼裡。（圖／翻攝自粿粿IG）

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社幫忙，因此取得粿粿、王子之間的對話文字，還有影片、照片，都是實質的出軌證據，因此他提出離婚訴訟，但仍體貼粿粿是孩子的媽，因此選用協商方式，希望和平落幕。



沒想到粿粿被抓包外遇後卻絲毫沒有感到抱歉，甚至三個多月不聯絡范姜彥豐，甚至直接住進王子豪宅，據報導，粿粿被抓出軌後，反而更挑釁，持續和王子明裡暗裡都放閃，也不回家直接住進王子家中，讓范姜彥豐無法再忍。

