范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。

粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒。（圖／翻攝自粿粿IG）

王子4日發布聲明提到，每次協商他都是真誠以對，對於立達老闆謝先⽣的問題，也都⼀⼀回答，只不過范姜彥豐提出的金額對他來說超過負荷，他也提出過去為父親償債的相關證明，並溝通是否能分期付款，卻遭到對方拒絕。王子也強調，「我知道犯錯就要付出代價這是我應得的所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」。

廣告 廣告

粿粿遭控婚內出軌王子。（圖／翻攝自王子 邱勝翊臉書）

根據《TVBS新聞網》報導，針對王子與范姜彥豐協調賠償金破局一事，徵信社執行長謝智博表示「我們能回應的，就是希望三方都能有善解，不希望再看到彼此繼續撕裂」。此外，網路上瘋傳徵信社手上握有粿粿與王子的不雅照，謝智博澄清為不實謠言。

延伸閱讀

北市男問蔣萬安「何時發2萬」遭警移送 法院裁定不罰

黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴 照片曝

星巴克買一送一連喝2天 超商咖啡買6送6限時開搶