范姜彥豐拒賠償金分期！徵信社曝「粿王裸體相擁」真相

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）話題持續延燒。而王子日前也二度發出聲明向范姜彥豐致歉，並透露自己在協商過程都是誠心誠意，但對方提出的賠償金額超出自己能力範圍，因此未達成共識。對此，立達徵信社執行長謝智博也發聲回應了。

立達徵信社執行長謝智博回應「粿王裸體相擁」真相。（圖／翻攝自粿粿IG）

根據《TVBS新聞網》報導，立達徵信社執行長謝智博透露，自己目前能回應的，就是三方都希望有善解，不想在看到彼此互相撕裂。而針對先前有爆料指出，范姜彥豐握有粿粿與王子「裸體相擁」的證據，他也澄清為不實傳言。

其實王子在日前的聲明中透露，自己曾親自向范姜彥豐「鞠躬道歉」也多次與對方商討賠償金額，也強調自己每一次與對方協商都是真誠以待，只是賠償金額超出了自己的負荷，更提出是否能分期，但雙方卻未達成共識。而王子知道自己犯錯需要付出代價，因此會承擔所有責難，並與粿粿共同誠實⾯對並積極解決。





