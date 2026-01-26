范姜彥豐接新工作了！ 合作對象是啦啦隊女神

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 新北報導創作才女白安，星期天在新莊宏匯廣場開唱，她笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱，也為演出增添不少驚喜。歌手 白安 "星期八"：「你說要帶我去月球，那裡的空氣很稀薄，你說你會耐心等我，你卻沒有勇氣停留，你說夢想不是氣球，不一定能觸及天空，想要的沒能力挽留，只存在星期八裡頭。」獻唱專輯新歌，讓全場歌迷聽得如癡如醉，創作才女白安，25號晚間在新莊宏匯廣場開唱。創作才女白安獻唱 。（圖／相信音樂）歌手 白安 "電影類型"：「我記得我的心，一直在分心，只想偷偷看你。」歌手 白安：「我很開心，我可以回到我長大的地方，然後唱歌，我今天其實在場，就是應該也是我，朋友最多的一場。」白安笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，而唱到"路邊野餐"時，白安更寵粉的拿起相機，到台下與歌迷自拍。歌手 白安 "路邊野餐"：「我竟然會對你動了念，你是我努力抗拒的野。」用相機紀錄與歌迷們的寶貴時刻，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱。宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席。（圖／相信音樂）歌手 白安 vs. 小玉 "愛情"：「怎會不經意就嘆息，有種不完整的心情，喔~愛你喔~愛你，愛你愛著你。」歌手 白安 "最想見到你"：「我的呼吸裡，有你給我的勇氣，只知道未來最想見到你。」最後白安彈著鋼琴，邀請全場歌迷一起大合唱，用極具特色的嗓音，陪歌迷們渡過一個難忘的夜晚。原文出處：白安回家鄉開唱！ 宇宙人小玉驚喜現身 直呼：沒彩排好刺激 更多民視新聞報導不再演苦情女！陳仙梅《豆腐媽媽》頂嘴公婆「惹怒洪都拉斯」劇透角色：會讓你討厭死吳宗憲2百萬紅包催生 Lu典1神秘數字洩端倪蔡瑞雪練舞穿搭「中空挖大U」炸出雪球！川字馬甲線掀暴動

民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言