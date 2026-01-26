范姜彥豐接新工作了！ 合作對象是啦啦隊女神
豎屏劇《她的手，我想牽》正式開機，主要演員范姜彥豐、陳敬宣、李京恬等卡司齊聚亮相，並驚喜加入「啦啦隊女神」林岱縈與瑟七，展現影視文化與運動產業跨界合作的全新火花。劇組同步啟動豎屏劇系列計畫，《她的手，我想牽》率先挑戰近年備受關注的 GL（Girls’ Love）題材。
除了范姜彥豐、陳敬宣、李京恬帶來的戲劇厚度外，林岱縈與瑟七此次以啦啦隊女神身分跨界挑戰豎屏劇演出，為作品注入高度話題性，也象徵影視文化與運動產業之間的交流與碰撞。故事背景設定於溫暖靜謐的「Ali 咖啡館」，店長語晴（陳敬宣 飾）夾在以保護為名的商務女性喬安琦（林岱縈 飾），以及引導她直面內心的畫家若熙（瑟七 飾）之間，情感逐步拉鋸；隨著神祕客林皓宇（范姜彥豐 飾）現身，原本平靜的生活被打破，也延伸出「封閉式保護」與「開放式療癒」之間的核心對照。
在角色與故事設定上，《她的手，我想牽》以女性情感為敘事核心，透過語晴、喬安琦與若熙之間細膩的情感流動，描繪人在創傷與依附之中，選擇守護或直面的不同姿態。范姜彥豐此次飾演的林皓宇角色份量十足，帶著難以言說的過去強勢介入語晴的生活，是串連多條情感線的重要關鍵人物，與多位女性角色皆有層次豐富、張力十足的對手戲，成為推動劇情發展的核心力量。
其他人也在看
兒少協會21周年慶 攜手全美戲院舉辦《冠軍之路》欣賞會
兒少協會慶祝成立21周年，協會於歲末之際攜手全美戲院辦理「歲末送暖 公益電影欣賞」活動，邀請教育局副局長楊智雄、教育局輔諮中心主任陳怡潔、教育部臺南市聯絡處暨校外會鄭坤鑫督導、全美戲院老闆吳俊漢、南寧高中網球隊總教練陳信亨及隊員與服務對象，共同觀賞棒球紀錄片《冠軍之路》，希望透過影像傳遞正向價值，陪伴大家迎向新的一年。棒球素有「台灣國球」之稱，不僅承載國人共同的集體記憶，也在無數關鍵時刻凝聚社會情感，展現團結與奮勇向上的力量。兒少協會期盼藉由電影真實呈現的奮鬥歷程，勉勵青少年看見努力背後的意義，培養面對困境時不輕言放棄的態度，並學習在團隊中彼此支持、攜手前行。當日放映活動座無虛席，獲得與會民眾熱烈迴響與高度肯定。教育局楊副局長表示，感謝兒少協會21年來持續關懷兒少成長，也感謝全美戲院共同響應公益。《冠軍之路》所傳達的堅持、團隊合作與面對挫折的勇氣，正是青少年成長中重要的生命養分。透過歲末送暖的電影欣賞活動，期待讓孩子感受到社會的支持與陪伴，教育局也將持續攜手民間力量，為兒少打造更具韌性的學習與成長環境。兒少協會理事長施斌惠表示，此次舉辦《冠軍之路》公益電影欣賞活動，期望透過影片所傳遞的台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
白安回家鄉開唱! 宇宙人小玉驚喜現身 直呼:沒彩排好刺激
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 新北報導創作才女白安，星期天在新莊宏匯廣場開唱，她笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱，也為演出增添不少驚喜。歌手 白安 "星期八"：「你說要帶我去月球，那裡的空氣很稀薄，你說你會耐心等我，你卻沒有勇氣停留，你說夢想不是氣球，不一定能觸及天空，想要的沒能力挽留，只存在星期八裡頭。」獻唱專輯新歌，讓全場歌迷聽得如癡如醉，創作才女白安，25號晚間在新莊宏匯廣場開唱。創作才女白安獻唱 。（圖／相信音樂）歌手 白安 "電影類型"：「我記得我的心，一直在分心，只想偷偷看你。」歌手 白安：「我很開心，我可以回到我長大的地方，然後唱歌，我今天其實在場，就是應該也是我，朋友最多的一場。」白安笑說回到家鄉開唱，讓她感到既熟悉又害羞，而唱到"路邊野餐"時，白安更寵粉的拿起相機，到台下與歌迷自拍。歌手 白安 "路邊野餐"：「我竟然會對你動了念，你是我努力抗拒的野。」用相機紀錄與歌迷們的寶貴時刻，唱到一半，樂團宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席，立馬被拱到台上合唱。宇宙人主唱-小玉驚喜現身觀眾席。（圖／相信音樂）歌手 白安 vs. 小玉 "愛情"：「怎會不經意就嘆息，有種不完整的心情，喔~愛你喔~愛你，愛你愛著你。」歌手 白安 "最想見到你"：「我的呼吸裡，有你給我的勇氣，只知道未來最想見到你。」最後白安彈著鋼琴，邀請全場歌迷一起大合唱，用極具特色的嗓音，陪歌迷們渡過一個難忘的夜晚。原文出處：白安回家鄉開唱！ 宇宙人小玉驚喜現身 直呼：沒彩排好刺激 更多民視新聞報導不再演苦情女！陳仙梅《豆腐媽媽》頂嘴公婆「惹怒洪都拉斯」劇透角色：會讓你討厭死吳宗憲2百萬紅包催生 Lu典1神秘數字洩端倪蔡瑞雪練舞穿搭「中空挖大U」炸出雪球！川字馬甲線掀暴動民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
粉絲圍著「始源柱」狂繞圈求好運 被本人海巡到 傻眼問：他們在幹嘛啊？
粉絲圍著「始源柱」狂繞圈求好運 被本人海巡到 傻眼問：他們在幹嘛啊？娛樂星聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
壓力太大別硬撐！醫示警3種刺激「傷心臟」
[NOWnews今日新聞]在步調緊湊的現代社會中，壓力大與不規律的生活作息幾乎已成為常態。許多人認為，只要身體能撐得住，就無須擔憂。但國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐提醒，若長期處於高壓環境，缺乏...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發表留言
景安站老翁錯過班次肉身擋公車「貼車頭」僵持3分鐘 司機無奈提告
新北市中和捷運景安站前，昨天（25日）上午9時許，1名66歲的劉姓老翁從景安站出站後，剛好想搭的局5公車已經過站，劉翁竟直接用肉身擋住公車，試圖阻止公車前進，僵持在馬路上超過3分鐘，因此44歲的公車駕駛曾姓男子只好無奈報警求助，中和警方獲報發現雙方已無爭吵情事也不願提告，抄登雙方資料告知權益後便讓雙方各自離去，後續司機前往海山警分局提告妨害自由，警方依規定受理後，也轉由中和警分局偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 10則留言
101大神加持！攀岩職缺「薪」情大公開 正職推廣上看5萬
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日以91分鐘又35秒的驚人成績，成功挑戰攀登台北101大樓，這項壯舉不僅震撼全台，更在國內掀起一股前所未有的攀岩熱潮。根據104人力銀行最新數據顯示，這股熱氣流直接吹向職場，目前全站共有約1,200個標註「攀岩」相關的工作機會等待人才加入，其中運動推廣類職務月薪更有機會上看5萬元，顯示攀岩已從休閒運動逐漸轉變為具備職涯發展潛力的產業。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
走出綠帽陰霾！范姜彥豐復工介入「情感戰局」 一出手就攪亂全場
范姜彥豐去年點名前妻「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，三角關係引發外界熱議。粿粿、王子一路神隱，范姜彥豐則逐漸復工，近來更與陳敬宣、李京恬及「啦啦隊女神」林岱縈及瑟七接下GL豎屏劇《她的手，我想牽》的演出。《她的手，我想牽》以女性情感為敘事核心，透過陳敬宣、林岱縈、瑟七角色之間的情感牽動，細膩描自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
魏大勛、秦嵐差10歲姐弟戀玩完？大咖主持人「一句話」疑說溜嘴
中國女星秦嵐憑藉演出《延禧攻略》讓演藝事業更上一層樓，而她自2022年便跟小10歲的男星魏大勛爆緋聞，狗仔還曾目擊魏大勛自由進出女方香閨，但近日卻傳出姊弟戀情斷，尤其知名主持人何炅在節目中「一句話」掀起熱議。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
屏東勝利星村驚見男「公然玩下面」 好多人看到！下場曝光
屏東勝利星村驚見男「公然玩下面」 好多人看到！下場曝光EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
富邦景氣循環多元資產組合基金獲准募集
【記者柯安聰台北報導】首檔涵蓋比特幣ETF投資之富邦景氣循環多元資產組合基金，已於19日獲主管機關核准募集，總面額等值新臺幣200億元，該基金為首檔採用新型態景氣循環判斷、並納入比特幣ETF之組合型基...自立晚報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
阿Ken不要看！安心亞絕美婚紗照曝光 男方身份竟是「高帥律師」
安心亞和阿Ken（林暐恆）頻傳緋聞，不過兩人堅稱只是朋友，感情狀態令大家霧裡看花。安心亞近來在票房破億的電影《陽光女子合唱團》飾演女囚犯「阿蘭」，與蕭子墨飾演的辯護律師「麥可」以書信往來，萌生曖昧情愫，隨著票房持續攀升，蕭子墨日前驚喜出席映後活動，當眾公主抱安心亞繞場，狂掀粉絲尖叫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
聯發科 台達電 南亞科 創天價! 記憶體 仍是本周主流?
財經中心／綜合報導《本日股市重點》台股上周五高檔爆量激戰，早盤在美股勁揚、資金追價下，一度攻上32042 點歷史新高，但獲利了結賣壓湧現，盤中上下震盪近350點，終場加權指數收在 31961 點，上漲 215 點。 盤面由聯發科亮燈漲停領軍，台積電盤中續創新高，電子權值股撐住指數，高檔資金則部分轉進生技避險，藥華藥、華安、優盛、生華科等紛紛強攻、呈現「指數高檔震盪、權值＋生技雙主軸、類股輪動加速」的格局。這周我們盤面要怎麼觀察呢? 記憶體族群還會是主流嗎?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：聯發科 台達電 南亞科 創天價! 記憶體 仍是本周主流? 更多民視新聞報導台股大漲攻上32184！台積電聯發科創高 半導體科技ETF紅通通首檔涵蓋比特幣ETF的組合基金將問世 富邦投信6月開募海外股票ETF基金10強出列！一表掌握 經理人這樣說民視財經網影音 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
防三高危害健康 年菜聰明呷
農曆年節將近，大家忙於備年貨、準備年菜之際，醫師呼籲別忘了兼顧家人的健康。根據研究指出，高血壓引發慢性病風險，以心血管疾病一‧八倍最高；高血糖與高血脂導致罹患慢性腎病風險，分別為一‧八及一‧五倍，由此可見，三高對於慢性病危害不容小覷。台北市中正區健康服務中心主任周真貞表示，數據顯示，近年來三高盛行率持續增加。民眾外食比例接近七成，由於外食族面臨食物種類限制，過多的油、鹽攝取量，進而增加三高及心血管疾病等健康風險。台大醫院營養師馮馨醇指出，傳統年菜多為高脂肪、高鈉料理，倘若長時間大量攝取，容易增加身體負擔，建議民眾透過食材替換，提升年菜健康度。馮馨醇營養師進一步指出，雞湯、佛跳牆、火鍋等，適合加入菇類、豆腐、凍豆腐或豆包，取代丸子或火鍋料，蔬菜可以加入大白菜或高麗菜；優先挑 ...台灣新生報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
女星直播一半突拍桌怒吼...飆罵助理全網目睹 「衝突導火線」曝光
34歲中國女星趙櫻子曾演出《因為愛情有多美》系列及《神鵰俠侶》等戲劇打開知名度，近來則轉戰直播帶貨，一舉一動都受關注的趙櫻子，近日，趙櫻子在直播中情緒失控飆罵助理，掀起網友的討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
綠營會派誰戰台北市長？郭正亮揭「比較順的安排」
九合一選舉備受各界關注，其中在台北市，綠營人選遲未出爐，甚至出現建議台北101董事長賈永婕參選的呼聲。對此，前立委郭正亮認為，民進黨可能還是會派行政院副院長鄭麗君參選台北市長，因總統兼民進黨主席賴清德是會保護鄭麗君的人，所以比較順的安排，還是讓鄭參選台北市長。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
離婚粿粿打官司！范姜彥豐懶甩婚變遊走女人堆「對象全是大咖女星」
范姜彥豐指控妻子粿粿偷吃王子（邱勝翊），兩人離婚官司尚未落幕，范姜彥豐將重心全放在家人與工作，由他主演的豎屏劇《她的手，我想牽》已於22日正式開機，目前劇組已進入緊鑼密鼓的拍攝階段。開鏡儀式上，演員陣容華麗亮相，包括范姜彥豐、陳敬宣、李京恬等實力派演員，並驚喜加入「啦啦隊女神」林岱縈及瑟七。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台電南投區處攜手華山送愛心年菜 溫暖陪伴孤老迎新春寒冬送暖行動
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】歲末年終、農曆春節將至，寒流一波波來襲，當多數家庭忙於採買年貨、準備圍爐之互傳媒 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
連續25期槓龜！威力彩頭獎狂飆6.9億 最新獎號出爐
威力彩第115000008期的開獎號碼於1月26日晚間正式揭曉，頭獎連續25期未送出，頭獎上看6.9億元。今天的中獎號碼由小到大排列為03、08、12、26、32、38，第二區中獎號碼為04。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
嘉榮「正前開」人工髖關節置換術 讓患者術後當天即可下床走路
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】75 歲的楊女士，長期飽受髖部疼痛之苦，上下樓梯更是舉步維艱，日常生活也須仰賴止台灣好報 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
工傷協會批評「霍諾德爬台北101」！被灌爆「再發7聲明」
生活中心／徐詩詠報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，過程中以無繩索、零防護模式進行，他僅花費91分鐘就完成挑戰，讓現場觀眾與直播網友興奮不已。不過，工傷協會事後在臉書撰文批判，認為台北101是把人命當成宣傳素材。但不少網友無法認同，並留言灌爆其臉書。今（26）日，該協會再度於臉書發布7點聲明，並強調「我們從未說他『不專業』」。民視 ・ 12 小時前 ・ 1則留言