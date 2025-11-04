范姜彥豐控粿粿偷吃王子 曹西平不忍了說重話
〔記者林南谷／台北報導〕范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊之間感情不單純，更痛斥2人道德淪喪，事後王子承認與粿粿交情「超過朋友間應有界線」，粿粿也認了確有逾矩行為，但粿粿公開長達17分鐘影片，稱結婚3年與范姜常因金錢觀與育兒觀意見分歧，婚姻早有裂痕。
對此，資深藝人曹西平感嘆：「現在的人真的好奇怪，不自愛自毀前程！」並說好好的日子給你們過，你們卻不想好好過，是不是老天爺太疼愛你們了？給了太多優勢跟環境，就不知道珍惜。
曹西平語重心長表示，多少人想要這樣的機會都沒有，卻眼睜睜看著有人把自己搞砸，「底氣都還不夠，為什麼要這樣子做？」
發文後，曹西平接續在留言區補充「沒有錢什麼日子都不用過」、「潔身自愛四個字知道什麼意思嗎？」、「很多人都是自己把自己的路毀掉了」，最後更表示：「老天爺給你們機會，你們卻不知道感恩跟珍惜。」
更多自由時報報導
不倫戀重創形象！喜鵲娛樂宣布「王子全面停止活動」
范姜彥豐開撕粿粿 2人早分居女方落腳處疑曝光？
粿粿真的傻白甜？ 網點兩大關鍵讓男生暈爛
【12星座一週運勢11/3～11/9】「粿王范姜」小case！4大星象重磅迎擊…閃得快不如閃得巧
其他人也在看
粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。自由時報 ・ 2 小時前
考選業務基金快用完了！國考報名費飆升26%
國考報名人數創下新低，今年（2025）高普考報名人數首次跌破6萬人。與此同時，政府卻決定將報名費調漲，漲幅高達25%至27%。國民黨立法院黨團於3日表示，這一漲幅對考生無疑是懲罰，並要求立即凍漲報名費，並對公務人員待遇進行全面檢討。中天新聞網 ・ 1 小時前
馬斯克預測2030年手機能預測你最想看和想聽的內容 iPhone出到第「24」可能就危險了
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日又語出驚人，他預測全球科技將發生巨大信傳媒 ・ 1 小時前
王子、粿粿爆不倫！代言品牌切割再+1
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前於社群指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿與王子也坦承兩人有逾矩的行為。事件延燒至今，王子不...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
段宜康重磅力挺馬郁雯！他酸爆：曲棍球傳人
[NOWnews今日新聞]前三立記者馬郁雯確定將爭取民進黨台北市議員提名，新潮流大老段宜康將陪同今（4）日掃街拜票，發文表示力挺，引外界高度關注。對此，親藍粉專《不演了新聞台》狠酸，馬郁雯成為正宗曲棍...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前
粿粿美國玩2週「含金量太高」 釣一票媽媽羨炸：出門2小時都好難
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊），並在兩人出遊美國後性情大變，粿粿則發出自白影片，讓事件討論度不斷延燒。然而，就有一名人妻驚呼，可以自己出國2個禮拜在媽媽圈的含金量真的很高，引來不少媽媽共鳴「一個人在房間好好睡一覺都是奢望」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
從《颱風商社》主任「吳米鮮」出發 看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何征服觀眾！
【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
被貼上粿粿網軍標籤！律師無奈「沒有幫她洗白」 直言：這個3個主角都不是什麼太好的人
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，雙方一來一往相互指控引發各界關注。對此，律師王至德也持續在社群針對此事發表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Ella陳嘉樺瘦出新高度！演唱會前靠「超慢跑＋這幾招」身材辣翻！減重不老臉秘訣曝光
出道 24 週年的 Ella 陳嘉樺，即將迎來人生第一場個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》，首站將於 2025 年 11 月 16 日在長沙登場。為了以最好的狀態登上舞台，她近月來女人我最大 ・ 1 天前
范姜稱「我是王子」遭粿粿尷尬吐槽 網驚：細思極恐！
范姜稱「我是王子」遭粿粿尷尬吐槽 網驚：細思極恐！EBC東森娛樂 ・ 1 天前
【土象星座運勢】11/4 金牛座價值展現、處女座合作可期、摩羯座留心競爭
★金牛座：低調生活，默默學習。容易在重要的時刻展現價值。留心意外挑戰。 ★處女座：商業財旺，合資合夥、合作互利可期。慎防家人衝突，家和萬事興。 ★摩羯座：容易代表自家人發言，尋求合作發展的機會。留心有潛在競爭出現。太報 ・ 1 小時前
錢越多越疼老婆！3大星座男「致富後寵妻行為」閃瞎全網 嫁對等於中頭獎
「男人有錢就變壞」這句話對這三個星座男完全不適用！他們沒錢時願意陪妳吃路邊攤，富起來後更是第一時間幫妳升級人生。這三位「越成功越專情」的代表，根本是幸福潛力股！姊妹淘 ・ 1 小時前
館長自爆10億產值「被民進黨打壓全沒了」 ：台人反中反個屁
網紅「館長」陳之漢日前前往北京，展開12天的訪陸行程，砲轟台灣瀰漫「逢中必反」的風氣，就是民進黨造成的，自己在台灣的企業更是被一直攻擊，原本1年有10億元的產值，「被打到都沒有啦！」只因為他說自己是中國人，更忍不住嗆聲：「台灣人反中反個屁」。中時新聞網 ・ 58 分鐘前
台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業...CTWANT ・ 1 小時前
美政府關門33天逼史上最長! 衝擊經濟民生
[非凡新聞]記者陳鳴駿美國政府關門時間即將再創紀錄，共和黨與民主黨雙方依舊僵持不下。超過一個月的關門已重創民生支出，加上經濟數據無法公布，讓聯準會官員，近期發言立場更趨謹慎，市場也對年底再降息的預期明顯...非凡新聞 ・ 17 小時前
奇葩片／她鑽進街頭置物櫃「抱維尼熊蜷縮熟睡」 被警喚醒畫面曝光！全場傻眼
東京最省住宿法？日本東京新宿鬧區歌舞伎町近日驚見離奇景象——一名女子竟抱著玩偶鑽進「投幣式置物櫃」裡熟睡，宛如把街頭變成旅館。畫面曝光後不僅掀起網友熱議，也引起警方注意，讓許多路人看傻眼，直呼「太誇張」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
「創作鬼才」歌手黃明志在大馬捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，當地警方證實黃明志尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，謝侑芯網紅好友謝薇安跳出來痛斥黃明志「心裡有鬼」，怒指他是「渣中之王非你莫屬」。謝薇安說，謝侑芯過世新聞爆出前，曾私訊詢問黃明志：「謝侑芯人在哪？」但黃明志裝死完全不回應，她嗆聲「既然跟自由時報 ・ 2 小時前
僑務通訊社社長到大葉大學 分享海外視角下的媒體敘事與公共溝通
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學D無窮學院「敘事溝通微學程」於昨（3）日下午舉辦專題講座，邀請僑務互傳媒 ・ 50 分鐘前