范姜彥豐控粿粿偷吃王子 曹西平不忍了說重話

〔記者林南谷／台北報導〕范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊之間感情不單純，更痛斥2人道德淪喪，事後王子承認與粿粿交情「超過朋友間應有界線」，粿粿也認了確有逾矩行為，但粿粿公開長達17分鐘影片，稱結婚3年與范姜常因金錢觀與育兒觀意見分歧，婚姻早有裂痕。

對此，資深藝人曹西平感嘆：「現在的人真的好奇怪，不自愛自毀前程！」並說好好的日子給你們過，你們卻不想好好過，是不是老天爺太疼愛你們了？給了太多優勢跟環境，就不知道珍惜。

廣告 廣告

曹西平語重心長表示，多少人想要這樣的機會都沒有，卻眼睜睜看著有人把自己搞砸，「底氣都還不夠，為什麼要這樣子做？」

發文後，曹西平接續在留言區補充「沒有錢什麼日子都不用過」、「潔身自愛四個字知道什麼意思嗎？」、「很多人都是自己把自己的路毀掉了」，最後更表示：「老天爺給你們機會，你們卻不知道感恩跟珍惜。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

不倫戀重創形象！喜鵲娛樂宣布「王子全面停止活動」

范姜彥豐開撕粿粿 2人早分居女方落腳處疑曝光？

粿粿真的傻白甜？ 網點兩大關鍵讓男生暈爛

【12星座一週運勢11/3～11/9】「粿王范姜」小case！4大星象重磅迎擊…閃得快不如閃得巧

