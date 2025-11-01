范姜彥豐控粿粿出軌！前女友發文：人品就是最好的風水...粉絲暴動
藝人范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿日前傳出婚變，消息曝光引發令眾人譁然，不過一名網友最近就發現，范姜彥豐前女友Zoey近日曾發布動態，字裡行間所帶出的內容，疑似是寫給范姜彥豐的話，貼文一出再次掀起眾人討論。
范姜彥豐與妻子粿粿。（圖／翻攝自臉書）
范姜彥豐曾在10多年前與Zoey有過一段情，兩人愛情長跑六年後分手，Zoey曾是《大學生了沒》節目班底，不過後來淡出電視圈，改經營服飾品牌，目前在IG上擁有23萬人次追蹤。
近日范姜彥豐在社交平台控訴妻子粿粿婚變，婚內與另一位資深男星王子出軌，且稱自己已看過出軌證據，消息一出，不少粉絲都替范姜彥豐抱屈，也讓他與前女友Zoey之間的感情也被拿出來討論。
Zoey近日就分享一則限時動態，內容提到：「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果，愛出者愛返，福往者福來，人品就是最好的風水，好好生活，命運終會溫柔以待。」儘管沒有提到人名，但考量到發文的時機點，有網友認為這句話疑似是想傳遞給范姜，但也有人認為光看一段話就這樣解讀，有點太超譯了。
